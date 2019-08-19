Луценко: Не бачу Порошенка у справі по ICU

Луценко: Не бачу Порошенка у справі по ICU

Укрінформ
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не бачить у справі щодо інвестгрупи ICU експрезидента Петра Порошенка.

Про це він повідомив у інтерв'ю Цензор.нет.

"Щодо справи по ICU, то я в ній Порошенка не бачу. Події стосуються 2013 року і оборудок між Аграрним фондом, Брокбізнесбанком і Нацбанком. Частина з перелічених структур вже в судах, частину – дорозслідує група Кулика (прокурор Костянтин Кулик - ред.)... Ми зараз говорили про епізод ICU, в дужках – Аграрний фонд, Брокбізнесбанк. От в ньому зараз і пред’явлені підозри пану Стеценку і пані Гонтаревій", - сказав Луценко.

Водночас він зазначив, що ексзаступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов викликався вже по справі UMH, і він вже прийшов на допит і дав показання.

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Як повідомлялося, на виклик до Генпрокуратури у справі Сергія Курченка прийшов лише колишній заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов.

Раніше Філатов повідомив, що його покликали з приводу купівлі Курченком медіахолдингу UMH у 2013 році. Журналістам він пояснив, що супроводжував процес купівлі-продажу як адвокат, і зазначив, що виклик у цій справі вважає втручанням в адвокатську діяльність.

До ГПУ для вручення підозр запрошували також ексміністра екології Миколу Злочевського, бізнесмена Костянтина Стеценка та ексголову Нацбанку Валерію Гонтареву, але вони не прийшли.

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