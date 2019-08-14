Кабмін призначив на посаду освітнього омбудсмена Сергія Горбачова

Кабінет міністрів офіційно призначив директора столичної школи Сергія Горбачова на посаду освітнього омбудсмена.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

«Ми щиро раді, що це рішення пройшло Уряд. ...Міністерство освіти і науки налаштоване максимально сприяти новому омбудсмену. Тому ми сподіваємось, що вже найближчим часом уся організаційна робота буде завершена і омбудсмен почне свою діяльність», – відзначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Як повідомлялося, 12 липня було оголошено результати відбору на посаду освітнього омбудсмена. За процедурою, спочатку спеціально створена комісія розглянула всіх кандидатів та відібрала з них трьох осіб, яких рекомендувала до призначення. На посаду було обрано Сергія Горбачова, директора спеціалізованої школи № 148 Києва. Визначальним фактором під час прийняття рішення стало знання системи освіти на різних, зокрема управлінських, щаблях, а також розуміння цінностей та суті розпочатих освітніх реформ.

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На сайті Міністерства освіти та науки можна ознайомитися з біографією та відеовізиткою першого освітнього омбудсмена. Він також має сторінку в мережі Facebook.

У МОН нагадали, що інститут освітнього омбудсмена створюється для захисту прав здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. Освітній омбудсмен не може поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім творчої та викладацької, має бути громадянином України, що проживає на території держави не менше 5 років, мати вищу освіту та відповідний досвід роботи, а також вільно володіти державною мовою.