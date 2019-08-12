Порошенко прийшов на допит у ДБР

П'ятий Президент Петро Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Підтримати Порошенка під будівлю ДБР прийшли також його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі. Дехто з них тримає символіку партії "Європейська солідарність".

У руках у дітей експрезидента - гасла "Четверта влада чи п'ята колона?", "ДБР, чистіть владу, а не медіа", "Свободі слова - Труба". Останню фразу вони скандують.

Наразі під ДБР проходить також мітинг противників Порошенка.

Біля будівлі ДБР чергують представники Нацгвардії і поліції, медики карети "швидкої допомоги".

Раніше в.о. керівника відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко cказав у коментарі Укрінформу, що слідчий має намір допитати експрезидента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ “Телеканал “Прямий”.

Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Своєю чергою адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що експрезидент проходить лише як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу «Кузня на Рибальському».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.