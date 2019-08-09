Холодницький не збирається у відставку, “бо так хоче Шабунін”

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє про готовність до обговорення кожної справи із так званого "реєстру злитих справ САП", створеного Центром протидії корупції.

Про це керівник САП сказав на пресконференції в Укрінформі.

“У Центрі протидії корупції особливе ставлення до САП і до мене особисто. Я неодноразово говорив і повторюю ще раз: ми готові кожну з цих справ публічно обговорювати з юристами, а не з активістами. Якщо юрист - активіст, то також, будь ласка. По кожній справі прокурори мають свою обґрунтовану позицію, по кожній з них. Є питання юридичного характеру - будь ласка. І йти у відставку через те, що це хоче пан Шабунін чи якийсь активіст - вважаю недоцільним”, - заявив Холодницький.

Він висловив переконання, що “кожна справа, яку вони (ЦПК) вважають, що вона злита, - кожна справа готова до обговорення; питання, чи є бажання у тієї сторони її обговорювати”.

“Я бачив реєстр. Вони показують те, що вони бачать зі своєї сторони, не знаючи матеріалів кримінального провадження. Прокурори, кожен з моїх прокурорів, знає кожну справу краще всіх. І ми готові обговорювати кожне з цих проваджень. Така спроба була, до речі, в листопаді, але чомусь далі вона не просунулася після перших двох засідань. І я ще раз наголошую: ми і досі відкриті до обговорення кожної з цих справ”, - додав він.

Холодницький наголосив, що “погоджувати підозри там, де немає доказів, - це не означає, що справа злита”.

Як повідомлялося, у листопаді ЦПК презентував сайт "Реєстр злитих справ", на якому опублікував низку кримінальних справ САП, які, як вважають активісти, були неправомірно закриті.

У ЦПК переконані, що створення такого реєстру допоможе привернути увагу суспільства до неправомірно закритих кримінальних проваджень, а також убезпечити від закриття інші справи. Загалом активісти навели 13 справ стосовно топкорупціонерів, у яких, на їхню думку, дії прокурорів САП зашкодили слідству.