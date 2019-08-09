Холодницький не збирається у відставку, “бо так хоче Шабунін”
Про це керівник САП сказав на пресконференції в Укрінформі.
“У Центрі протидії корупції особливе ставлення до САП і до мене особисто. Я неодноразово говорив і повторюю ще раз: ми готові кожну з цих справ публічно обговорювати з юристами, а не з активістами. Якщо юрист - активіст, то також, будь ласка. По кожній справі прокурори мають свою обґрунтовану позицію, по кожній з них. Є питання юридичного характеру - будь ласка. І йти у відставку через те, що це хоче пан Шабунін чи якийсь активіст - вважаю недоцільним”, - заявив Холодницький.
Він висловив переконання, що “кожна справа, яку вони (ЦПК) вважають, що вона злита, - кожна справа готова до обговорення; питання, чи є бажання у тієї сторони її обговорювати”.
“Я бачив реєстр. Вони показують те, що вони бачать зі своєї сторони, не знаючи матеріалів кримінального провадження. Прокурори, кожен з моїх прокурорів, знає кожну справу краще всіх. І ми готові обговорювати кожне з цих проваджень. Така спроба була, до речі, в листопаді, але чомусь далі вона не просунулася після перших двох засідань. І я ще раз наголошую: ми і досі відкриті до обговорення кожної з цих справ”, - додав він.
Холодницький наголосив, що “погоджувати підозри там, де немає доказів, - це не означає, що справа злита”.
Як повідомлялося, у листопаді ЦПК презентував сайт "Реєстр злитих справ", на якому опублікував низку кримінальних справ САП, які, як вважають активісти, були неправомірно закриті.
У ЦПК переконані, що створення такого реєстру допоможе привернути увагу суспільства до неправомірно закритих кримінальних проваджень, а також убезпечити від закриття інші справи. Загалом активісти навели 13 справ стосовно топкорупціонерів, у яких, на їхню думку, дії прокурорів САП зашкодили слідству.