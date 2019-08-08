Справу Кернеса зняли з розгляду

"Кримінальне провадження стосовно мера Харкова Кернеса, а також його охоронців Блинника і Сміцького, знято з розгляду, призначеного на 9 серпня, на 13:00, оскільки суддя на лікарняному", - зазначили в суді.

Дата чергового засідання, додали в суді, поки що невідома.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 12 квітня засідання Полтавського апеляційного суду, де розглядають три апеляції на закриття справи проти мера Харкова Кернеса і двох його охоронців, перенесли: суддя у відрядженні.

28 березня засідання Полтавського апеляційного суду, де розглядають три апеляції на закриття справи проти мера Харкова Кернеса і його охоронців, перенесли: не з'явилися ні обвинувачені, ні захисники.

За словами адвоката Кернеса Олександра Гунченка, за регламентом Харківської міськради, Кернес як міський голова зобов'язаний забезпечити роботу міськради у зв'язку з майбутніми виборами президента України і тому не зміг прибути на суд у Полтаву. А захисники зайняті в інших процесах.

Обвинувачення клопотало про примусовий привід Кернеса: "Суд відмовив".

5 березня Полтавський апеляційний суд у справі Кернеса і двох його охоронців переніс засідання: Кернес на лікуванні, а його адвокати зайняті в інших процесах, у тому числі, в Києві.

15 лютого Полтавський апеляційний суд у справі Кернеса і двох його охоронців переніс засідання: фігурант не з'явився, посилаючись на відсутність адвокатів і фізичний стан.

Представники прокуратури і потерпілих подали клопотання про примусовий привід Кернеса до суду, а також про надання йому та двом іншим обвинуваченим безкоштовних адвокатів: відмовлено.

18 січня Полтавський апеляційний суд у справі Кернеса і двох його охоронців переніс засідання на лютий, оскільки Кернес не приїхав, посилаючись на те, що не отримав повістку.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Кернеса. Суддя Андрій Антонов звинуватив прокурорів у "перекладанні доказу провини" на суд, оскільки прокурори не з'явилися на останні сім засідань.

12 серпня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про необхідність повернення справи Кернеса на розгляд до суду - "для ухвалення об'єктивного вироку".

Геннадій Кернес і його охоронці не вважають себе винними у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двох активістів Харківського Євромайдану взимку 2014 року. Їм загрожує до 15-ти років ув'язнення.