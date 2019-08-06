У "Євросолідарності" наголошують, що виліт Порошенка на Мальдіви був законним
Про це заявляє пресслужба партії “Європейська солідарність”.
“В усіх випадках, коли Петро Порошенко перетинав державний кордон, він робив це відповідно до закону. Це так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року”, - заявляють у пресслужбі.
Водночас, у партії звертають увагу на той факт, що першим про чергове “розслідування” повідомив колишній заступник глави Адміністрації Януковича Андрій Портнов, після чого цю інформацію поширила пресслужба ДБР.
У партії прокоментували також заяви Портнова про нібито порушені кримінальні справи проти Порошенка правоохоронними органами Панами.
“Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, пресслужба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній в тій країні. Натомість, стаття 385 кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою – саме для таких, як Портнов. Така ж відповідальність – за неправдиве повідомлення за злочин – існує і в Україні”, - наголосили у "Європейській солідарності".
Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої організації експрезидентом Петром Порошенком незаконного переправлення через кордон з використанням підроблених документів.
Перед цим колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов у соцмережі повідомив, що за його заявою ДБР порушило кримінальну справу, у межах якої перевіряє можливі порушення перетину кордону “близьких до Порошенка осіб у 2018-му році за чужими паспортами на Мальдівський архіпелаг”.