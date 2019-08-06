У "Євросолідарності" наголошують, що виліт Порошенка на Мальдіви був законним

“В усіх випадках, коли Петро Порошенко перетинав державний кордон, він робив це відповідно до закону. Це так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року”, - заявляють у пресслужбі.

Водночас, у партії звертають увагу на той факт, що першим про чергове “розслідування” повідомив колишній заступник глави Адміністрації Януковича Андрій Портнов, після чого цю інформацію поширила пресслужба ДБР.

У партії прокоментували також заяви Портнова про нібито порушені кримінальні справи проти Порошенка правоохоронними органами Панами.

“Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, пресслужба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній в тій країні. Натомість, стаття 385 кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою – саме для таких, як Портнов. Така ж відповідальність – за неправдиве повідомлення за злочин – існує і в Україні”, - наголосили у "Європейській солідарності".

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої організації експрезидентом Петром Порошенком незаконного переправлення через кордон з використанням підроблених документів.

Перед цим колишній заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов у соцмережі повідомив, що за його заявою ДБР порушило кримінальну справу, у межах якої перевіряє можливі порушення перетину кордону “близьких до Порошенка осіб у 2018-му році за чужими паспортами на Мальдівський архіпелаг”.