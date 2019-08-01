ГПУ завершила слідство у справі Ющенка про “Межигір’я”

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завершило слідство щодо експрезидента Віктора Ющенка у справі виведення з державної власності резиденції “Межигір’я”.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу начальник Другого слідчого відділу Управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов.

“Розслідування у справі Віктора Ющенка уже завершене. Наразі адвокати ознайомлюються з матеріалами справ. Ми готуємося до передачі обвинувального акту в суд”, - сказав він.

Родіонов додав, що свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка. Зокрема, він зазначив, що мова йде про одного з прем’єр-міністрів, однак прізвище не уточнив. (Прем’єрами у період президентства Ющенка були Віктор Янукович, Юрій Єхануров та Юлія Тимошенко - ред.).

Крім того, він поінформував, що Печерський райсуд Києва уже вдруге відмовив слідству у задоволенні клопотання про арешт майна експрезидента. Наразі ГПУ оскаржила відмову у Київському апеляційному суді.

Як повідомляв Укрінформ, Генпрокуратура висунула підозру експрезиденту Ющенку в рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році. Ющенку інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

За даними адвоката Ющенка Віталій Наума, прокуратура вважає, що Ющенко у 2002 році вступив у злочинну змову з Віктором Януковичем iз метою, щоб останній заволодів "Межигір’ям".

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури попросило суд накласти арешт на майно Ющенка.

У свою чергу Ющенко всі звинувачення відкидає як надумані і заполітизовані.

9 липня Печерський райсуд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в арешті майна Ющенка.

Віктор Ющенко, третій Президент України, перебував на посаді з 23 січня 2005 по 25 лютого 2010 року.