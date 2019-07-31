Кличко зустрівся із колишнім мером Руді Джуліані у Нью-Йорку

Міський голова Києва Віталій Кличко провів зустріч у Нью-Йорку з адвокатом Дональда Трампа і колишнім мером Руді Джуліані.

Про це він повідомив у Facebook.

"На запрошення мого давнього друга й одного з найавторитетніших мерів світу Руді Джуліані зустрівся з ним у Нью-Йорку. Обговорили ситуацію в Україні, перспективи подальшої співпраці США та України", - написав він.

Кличко зазначив, що під час зустрічі вони обговорили важливість розвитку місцевого самоврядування.

"Я вдячний друзям нашої країни, які підтримують і допомагають, які вірять в Україну! Домовилися, що наступного разу зустрічаємося з Руді в Києві", - додав мер Києва.

Фото: Facebook Віталія Кличка