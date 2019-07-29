Представник Президента у Кабміні сказав, коли запрацює нова Рада

Верховна Рада нового, ІХ скликання почне роботу в період з 24 серпня до 6 вересня.

Про це повідомив представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

"Чи запрацює (Верховна Рада - ред.) В якийсь із днів в період з 24 серпня по 6 вересня", - сказав Герус.

За його словами, багато кадрових призначень у міністерствах, відомствах і на державних підприємствах почнуться після того, як почне працювати парламент нового скликання.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори відбулися в Україні 21 липня.

Центральна виборча комісія вже опрацювала 100% електронних протоколів за підсумками голосування в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43,16% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,05%, "Батьківщина" - 8,18%, "Європейська солідарність" - 8,10%, ВО "Голос" - 5,82%. Решта партій не долають прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.