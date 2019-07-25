Порошенко заявляє, що ДБР не порушувало проти нього жодної справи

П'ятий президента України Петро Порошенко заявив, що ДБР не порушувало проти нього жодної кримінальної справи, а пояснення він надавав у справі купівлі заводу "Кузня на Рибальському ".

Про це Порошенко заявив під час спілкування з журналістами після відвідання ДБР у четвер, 25 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує. Сьогодні ми надавали пояснення - пояснення були передані і в письмовому вигляді, і усно - щодо напрямків, які стосуються угоди купівлі продажу, абсолютно прозорої угоди, яка здійснювалася без моєї участі, заводу "Кузня на Рибальському ", - сказав Порошенко.

Він додав, що слідчі ДБР також повідомили його про те, що вони "намагаються здійснювати слідчі дії проти каналу "Прямий".

"У той же час по проросійських каналах у них немає інформації, і вони подальші дії (щодо цих каналів. - ред.) здійснювати поки що не збираються. Я дуже сподіваюсь, що спілкування в такий спосіб найближчим часом буде припинено", - акцентував експрезидент.

Як повідомляв Укрінформ, невідомі молодики напали на автомобіль п'ятого президента України Петра Порошенка після того, як він вийшов з будівлі Державного бюро розслідувань.

П’ятий президент Петро Порошенко був викликаний на допит у ДБР на 17 липня як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Однак адвокат Порошенка Ігор Головань направив у ДБР документ, у якому вказав, що його клієнт не отримував раніше жодних повідомлень про виклик на допит і не зможе з'явитися у відомство 17 липня у зв'язку з тим, що він займається передвиборчою кампанією і перебуває за межами Києва.

22 липня директор ДБР Роман Труба повідомив про повторний виклик Порошенка на допит 25 липня. Втім, Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань 24 липня.