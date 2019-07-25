Порошенко заявляє, що ДБР не порушувало проти нього жодної справи

Порошенко заявляє, що ДБР не порушувало проти нього жодної справи

Укрінформ
П'ятий президента України Петро Порошенко заявив, що ДБР не порушувало проти нього жодної кримінальної справи, а пояснення він надавав у справі купівлі заводу "Кузня на Рибальському ".

Про це Порошенко заявив під час спілкування з журналістами після відвідання ДБР у четвер, 25 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали ще раз запевнення, що жодної кримінальної справи, де б фігурував Порошенко, не існує. Сьогодні ми надавали пояснення - пояснення були передані і в письмовому вигляді, і усно - щодо напрямків, які стосуються угоди купівлі продажу, абсолютно прозорої угоди, яка здійснювалася без моєї участі, заводу "Кузня на Рибальському ", - сказав Порошенко.

Він додав, що слідчі ДБР також повідомили його про те, що вони "намагаються здійснювати слідчі дії проти каналу "Прямий".

"У той же час по проросійських каналах у них немає інформації, і вони подальші дії (щодо цих каналів. - ред.) здійснювати поки що не збираються. Я дуже сподіваюсь, що спілкування в такий спосіб найближчим часом буде припинено", - акцентував експрезидент.

Як повідомляв Укрінформ, невідомі молодики напали на автомобіль п'ятого президента України Петра Порошенка після того, як він вийшов з будівлі Державного бюро розслідувань.

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П’ятий президент Петро Порошенко був викликаний на допит у ДБР на 17 липня як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Однак адвокат Порошенка Ігор Головань направив у ДБР документ, у якому вказав, що його клієнт не отримував раніше жодних повідомлень про виклик на допит і не зможе з'явитися у відомство 17 липня у зв'язку з тим, що він займається передвиборчою кампанією і перебуває за межами Києва.

22 липня директор ДБР Роман Труба повідомив про повторний виклик Порошенка на допит 25 липня. Втім, Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань 24 липня.

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