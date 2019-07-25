Порошенко побоюється, що може бути витік інформації з ДБР у Росію

П’ятий президент Петро Порошенко не виключає можливий витік інформації з матеріалів ДБР на адресу ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова та за межі України — у Росію.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами після відвідування ДБР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми також стурбовані, що відбувається постійний витік кожного матеріалу, який здобуває Державне бюро розслідування, на адресу пана Портнова і не тільки — ми не виключаємо, що подібні матеріали виходять за межі України, у бік Російської Федерації”, - сказав Порошенко.

Водночас він нагадав, що прийшов у ДБР, оскільки прочитав у ЗМІ, з посиланням на Telegram-канал Портнова, про нібито виклик його на допит у Бюро.

Порошенко також зауважив, що заявлятиме в ДБР щодо Портнова і, за його словами, “якщо ДБР, упереджено ставлячись, не порушуватиме справу проти Портнова за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, ми шукатимемо правду по захисту країни, мова не йде про захист Порошенка, про захист України, у суді”.