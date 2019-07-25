Єфремову одягли електронний браслет
Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат Єфремова Євген Солодко.
"Є (на Єфремові - ред.) електронний засіб контролю", - повідомив Солодко.
Як повідомлялося, 22 липня Апеляційний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт ексголову фракції ПР Єфремова.
24 липня Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області.
ГПУ обвинувачує Єфремова в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.
Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії. Відтоді він перебував у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.