Єфремову одягли електронний браслет

Колишньому голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову одягли електронний засіб контролю.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив адвокат Єфремова Євген Солодко.

"Є (на Єфремові - ред.) електронний засіб контролю", - повідомив Солодко.

Як повідомлялося, 22 липня Апеляційний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт ексголову фракції ПР Єфремова.

Читайте також: Єфремов вийшов із СІЗО

24 липня Єфремов вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області.

ГПУ обвинувачує Єфремова в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії. Відтоді він перебував у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.