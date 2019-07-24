Колишній голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов у середу, 24 липня, вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що Єфремов вийшов із СІЗО близько 8 ранку. Ніяких речей в руках не ніс. Його зустрів адвокат Євген Солодко на позашляховику Range Rover.

Також у машині їх супроводжували двоє представників правоохоронних органів.

Читайте також: Суд відпустив Єфремова під домашній арешт

Як повідомлялося, 22 липня Апеляційний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт ексголову фракції ПР Єфремова.

ГПУ обвинувачує Єфремова в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії. Відтоді він перебував у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.