Єфремов вийшов із СІЗО
Про це повідомляє ТСН.
Зазначається, що Єфремов вийшов із СІЗО близько 8 ранку. Ніяких речей в руках не ніс. Його зустрів адвокат Євген Солодко на позашляховику Range Rover.
Також у машині їх супроводжували двоє представників правоохоронних органів.
Як повідомлялося, 22 липня Апеляційний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт ексголову фракції ПР Єфремова.
ГПУ обвинувачує Єфремова в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.
Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії. Відтоді він перебував у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.