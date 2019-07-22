Суд відпустив Єфремова під домашній арешт

Київський апеляційний суд змінив колишньому керівнику фракції "Партії регіонів" Олександру Єфремову запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це написала у Facebook прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Поки рахують голоси і країна в стані ступору, маємо ще новину: Олександру Єфремову рішенням Київського апеляційного суду змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 червня КСУ визнав неконституційним положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу, в якому йдеться про те, що до підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України, перешкоджанні діяльності Збройних сил неможливо застосувати більш м’який запобіжний захід, крім тримання під вартою. Відповідне рішення ухвалила Велика палата КСУ за конституційною скаргою громадян, серед яких - народний депутат Надія Савченко, а також ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

У цьому зв'язку генпрокурор Юрій Луценко висловив думку, що це рішення суду призведе до звільнення близько тисячі підозрюваних.

ГПУ обвинувачує Олександра Єфремова в державній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни державного кордону України, організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР", організації захоплень будівель, де розташовувалися Луганська облдержадміністрація та УСБУ в Луганській області.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту перед вильотом до Австрії, заарештували наступного дня. Відтоді він перебуває у СІЗО - спочатку в київському, а згодом у Старобільську на Луганщині.

На останньому засіданні Старобільський районний суд Луганської області продовжив строк арешту Єфремова до 22 червня 2019 року, відмовившись випустити його під домашній арешт.