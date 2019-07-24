Рябошапка оцінює свої шанси стати генпрокурором як “50 на 50”

Заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка оцінює свої шанси бути призначеним на посаду генпрокурора як 50 на 50.

Про це він повідомив у коментарі журналістам під час конференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оцінюю як 50 на 50», - сказав він, відповідаючи на запитання, які він має шанси бути призначеним на цю посаду.

Рябошапка додав, що Президент Володимир Зеленський неодноразово спілкувався з ним стосовно призначення на посаду генпрокурора.

«Говорив і не раз. Як я ставлюся до ініціативи Президента? Звісно, що підтримую», - додав він.

За словами Рябошапки, про свої плани на посаді він скаже після внесення відповідного подання на розгляд Верховної Ради.

Заступник глави Офісу Президента також запевнив, що уявляє масштаб проблем в органах прокуратури.

«Немає значення, наскільки серйозними є проблеми. Ми прийшли сюди, щоб їх вирішувати», - зазначив він.

Рябошапка додав, що у випадку його призначення першочерговими кроками, з яких він почне, будуть масштабні кадрові чистки у прокуратурі.

Рябошапка також запевнив, що має багато ідей, як можна змінити систему прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, 23 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки розглядають для призначення на посаду генерального прокурора.

21 липня на пресконференції у штабі партії "Слуга народу" Зеленський заявив, що нинішній генпрокурор Юрій Луценко точно не очолюватиме Генеральну прокуратуру.