Декомунізація для України важливий і необхідний процес — Гройсман

Декомунізація для України важливий і необхідний процес — Гройсман

Укрінформ
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає декомунізацію історично важливим і необхідним процесом.
Про це він повідомив у Facebook, коментуючи рішення КСУ про конституційність закону про декомунізацію.

“Конституційний суд визнав декомунізацію законною. Вважаю, що для України це історично важливий і необхідний процес”, - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що треба позбавитись радянських стереотипів минулого і засудити будь-які прояви тоталітаризму та спроби переглянути нашу історію, особливо її трагічні сторінки.

Також, за його словами, потрібно знати правду про масове знищення наших людей, про руйнування нашої державності і культурної спадщини.

“Ніхто не має права прославляти тих, хто винен у цих злочинах. Це потрібно, щоб твердо засвоїти уроки історії і щоб ніколи більше тоталітаризм не став би можливим на нашій землі”, - наголосив Гройсман.

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Як повідомлялося, Конституційний суд 16 липня визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

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