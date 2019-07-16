Декомунізація для України важливий і необхідний процес — Гройсман

“Конституційний суд визнав декомунізацію законною. Вважаю, що для України це історично важливий і необхідний процес”, - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що треба позбавитись радянських стереотипів минулого і засудити будь-які прояви тоталітаризму та спроби переглянути нашу історію, особливо її трагічні сторінки.

Також, за його словами, потрібно знати правду про масове знищення наших людей, про руйнування нашої державності і культурної спадщини.

“Ніхто не має права прославляти тих, хто винен у цих злочинах. Це потрібно, щоб твердо засвоїти уроки історії і щоб ніколи більше тоталітаризм не став би можливим на нашій землі”, - наголосив Гройсман.

Як повідомлялося, Конституційний суд 16 липня визнав конституційним закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".