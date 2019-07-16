Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Однак його видачу поки відтерміновано, оскільки захист бізнесмена подав клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію.

Першим про ухвалення позитивного рішення щодо екстрадиції Фірташа повідомило у вівторок вранці австрійське радіо Österreich 1. В новині зазначалося, що письмове рішення глави Мін’юсту Австрії, яким схвалювалася екстрадиція українського олігарха до США, було передано його адвокатам у понеділок вранці. Втім, уже після обіду понеділка Земельний суд Відня у кримінальних справах зупинив екстрадицію бізнесмена, допоки суд не прийме рішення щодо поданого наприкінці червня клопотання захисту Фірташа про відновлення розгляду справи.

Таким чином, можлива видача Фірташа американському правосуддю може відбутися лише після того, як суд прийме рішення щодо поданого захистом бізнесмена клопотання.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 червня колегія суддів Верховного суду Австрії схвалила можливість видачі українського олігарха Дмитра Фірташа американському правосуддю, підтримавши відповідне рішення Вищого земельного суду Відня про допустимість його екстрадиції до США.

Остаточне рішення щодо екстрадиції Фірташа до США мав прийняти федеральний міністр юстиції Австрії.

Судовий процес у справі про екстрадицію власника корпорації Group DF Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває з 2014 року.

Фірташа було затримано в столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит Міністерства юстиції США. Відомство звинуватило українського олігарха у дачі хабара індійським посадовцям з тим, щоб отримати дозвіл на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у базованій у Чикаго (США) компанії Boeing.

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