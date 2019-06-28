Манафорт не визнав себе винним за новими звинуваченнями в шахрайстві

Колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, який уже відбуває тюремний термін за банківське та податкове шахрайство, не визнав себе винним за новими звинуваченнями в шахрайстві, висунутими проти нього в штаті Нью-Йорк.

Про це пише "Радіо Свобода".

Манафорт, засудження якого пов’язане з роботою на Віктора Януковича та інших українських політиків, заявив про свою невинуватість 27 червня у своєму першому виступі в суді штату Нью-Йорк.

Звинувачення з боку американської держави відокремлені від федеральних звинувачень, за якими Манафорт уже отримав вирок 2018 року. Через нові звинувачення виникають питання про те, чи не порушують прокурори право Манафорта не бути засудженим двічі за один і той же злочин.

Під час судового процесу в справі Манафорта президент Дональд Трамп припускав, що може розглянути питання про помилування для свого колишнього співробітника. У відповідь прокурори подали державні звинувачення проти Манафорта, оскільки президентське помилування стосується лише федеральних звинувачень.

Адвокат Манафорта сказав, що має намір оскаржити нове подання прокурорів.

Федеральні справи проти Манафорта виросли з розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року.

Суддя, який головував на одному із засідань у новій справі, дав зрозуміти, що вона не має нічого спільного з російським втручанням у вибори, а стосується намагань Манафорта «переграти (податкову – ред.) систему» впродовж багатьох років.