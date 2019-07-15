Суд відклав розгляд апеляцій на вирок Януковичу на 13 вересня

"На 13 вересня на 10:00", - сказав Трясун.

Також суд визначив наступні після цієї дати засідання у справі - 23 вересня на 11:00 і 30 вересня на 11:00.

Прокурор Руслан Кравченко пояснив у коментарі журналістам, що засідання у понеділок було перенесено, бо суд пояснив, що з технічних причин наразі поки що неможливо призначити запасного суддю, тому що необхідно внести певні зміни до системи розподілу суддів.

На засіданні 13 червня Трясун заявив, що у рамках розгляду цих апеляцій необхідно визначити запасного суддю для розгляду цієї справи, який у разі необхідності буде замінювати одного із суддів колегії, що розглядає цю справу.

Як повідомлялося, 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений в межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляцію на вирок експрезиденту у справі щодо державної зради.