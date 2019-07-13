Президент прибув до Одеси

Президент України Володимир Зеленський прибув до Одеси з робочою поїздкою.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі він перебуває в морському торговельному порту, де проведе нараду з питань розвитку морських портів і ознайомиться з проектами розвитку контейнерного й зернового терміналів.

У нараді беруть участь керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, заступник начальника Одеського філіалу АМПУ Олександр Зубик, в.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова.

Нагадаємо, Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку до Одеси 7 липня, взявши участь в урочистих заходах, приурочених до Дня ВМС ЗС України.

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Глава держави пообіцяв журналістам на морвокзалі Одеського порту представити за тиждень нового голову Одеської облдержадміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення восьми голів облдержадміністрацій, кандидатури яких, в тому числі Андрія Андейчикова на посаду нового глави Одеської ОДА , були запропоновані Президентом Зеленським.

11 липня громадські активісти Одеси пікетували Офіс Президента, тримаючи в руках плакати: "Вимагаємо прозорий конкурс голови ОДА", "Почуйте громадськість Одещини", "Ні - бізнес-партнерам, так – слугам народу!" та інші.

Пікетувальники вручили консультанту Зеленського листи від громадських організацій Одеси, в яких надано докази зв'язків Андрейчикова з сепаратистами і містяться заклики - провести конкурс на посаду голови Одеської ОДА, а не призначати бізнесмена Андрейчикова головою Одеської ОДА.