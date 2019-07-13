Президент прибув до Одеси
Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.
Наразі він перебуває в морському торговельному порту, де проведе нараду з питань розвитку морських портів і ознайомиться з проектами розвитку контейнерного й зернового терміналів.
У нараді беруть участь керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс, заступник начальника Одеського філіалу АМПУ Олександр Зубик, в.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова.
Нагадаємо, Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку до Одеси 7 липня, взявши участь в урочистих заходах, приурочених до Дня ВМС ЗС України.
Глава держави пообіцяв журналістам на морвокзалі Одеського порту представити за тиждень нового голову Одеської облдержадміністрації.
Як повідомляв Укрінформ, 26 червня Кабінет міністрів підтримав призначення восьми голів облдержадміністрацій, кандидатури яких, в тому числі Андрія Андейчикова на посаду нового глави Одеської ОДА , були запропоновані Президентом Зеленським.
11 липня громадські активісти Одеси пікетували Офіс Президента, тримаючи в руках плакати: "Вимагаємо прозорий конкурс голови ОДА", "Почуйте громадськість Одещини", "Ні - бізнес-партнерам, так – слугам народу!" та інші.
Пікетувальники вручили консультанту Зеленського листи від громадських організацій Одеси, в яких надано докази зв'язків Андрейчикова з сепаратистами і містяться заклики - провести конкурс на посаду голови Одеської ОДА, а не призначати бізнесмена Андрейчикова головою Одеської ОДА.