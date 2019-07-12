Пєсков не сказав, якими були перші слова Зеленського Путіну

Пєсков не сказав, якими були перші слова Зеленського Путіну

Укрінформ
Телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна була ознайомчою і тривала 20 хвилин.

Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Що стосується атмосфери розмови (Зеленського з Путіним - ред.), це була перша ознайомча розмова двох президентів - вони вперше спілкувалися по телефону, раніше будь-яких контактів між ними не було", - сказав він.

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За словами Пєскова, перша розмова президентів Росії і України була прагматичною і зайняла близько 20 хвилин.

При цьому він не став відповідати на запитання, з яких слів розпочав розмову Зеленський, який раніше обіцяв, що при першій же можливості запитає Путіна про Крим і Донбас.

Як повідомлялося, в четвер, 11 липня, президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

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