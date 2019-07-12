Пєсков не сказав, якими були перші слова Зеленського Путіну

Телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна була ознайомчою і тривала 20 хвилин.

Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Що стосується атмосфери розмови (Зеленського з Путіним - ред.), це була перша ознайомча розмова двох президентів - вони вперше спілкувалися по телефону, раніше будь-яких контактів між ними не було", - сказав він.

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За словами Пєскова, перша розмова президентів Росії і України була прагматичною і зайняла близько 20 хвилин.

При цьому він не став відповідати на запитання, з яких слів розпочав розмову Зеленський, який раніше обіцяв, що при першій же можливості запитає Путіна про Крим і Донбас.

Як повідомлялося, в четвер, 11 липня, президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.