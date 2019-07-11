Гройсман позитивно відреагував на ухвалення Виборчого кодексу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вітає ухвалення Верховною Радою Виборчого кодексу.

Про це керівник уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

“Ухвалення Виборчого кодексу з нормою про відкриті списки – безсумнівна перемога українського парламенту. «За» відкриті партійні списки і повну прозорість на регіональних округах я виступав давно і пропонував ввести цю норму якомога швидше”, - зазначив Гройсман.

Він нагадав про свою незмінну позицію: політичний процес в Україні має бути зрозумілим і прогнозованим. “Це, передусім, доказ поваги до виборця”, - додав Прем’єр.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс (3112-1). За проголосували 230 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Ухвалений документ поєднує п’ять чинних законів: "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію" і "Про Державний реєстр виборців".

Новий Виборчий кодекс не буде застосовуватися на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року, а набуде чинності 1 грудня 2023 року і буде діяти на послідуючих виборах.