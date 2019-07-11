Рада голосуватиме за Виборчий кодекс об 11 годині

Верховна Рада України голосуватиме за проєкт Виборчого кодексу об 11 годині.

Про це заявив Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання парламенту в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу нагадати, що сьогодні заключний день 8-ої каденції Верховної Ради України, і перед нами стоїть важливий порядок денний. Я дуже просив би всіх народних депутатів цього дня бути максимально мобілізованими... Заключне голосування за Виборчий кодекс з відкритими списками об 11 годині — один із найважливіших документів нашого скликання. Тому я прошу всіх у цей момент бути в залі і підтримати”, - сказав Парубій.

Як повідомлялось, на ранковому засіданні парламентарії завершать розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу з відкритими списками і вийдуть на ухвалення рішення.

Окрім того, у четвер нардепи знову спробують за поданням президента звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначити на цей пост Вадима Пристайка.

Також планується заслуховування звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Порядок денний передбачає ще низку питань. Зокрема, народні депутати розглянуть у першому читанні законопроєкт №8205 "Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами".

У другому читанні до розгляду депутатів планується законопроєкт №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", №10244-1 "Про військове капеланство".

До включення в порядок денний та прийняття рішення представлено проєкт постанови №10435 "Про Заяву Верховної Ради України з приводу відновлення повноважень делегації Російської Федерації у Парламентській Асамблеї Ради Європи", законопроєкти №8494 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації", №6762 "Про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації", №10405 щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів, №10357 "про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електричної енергії приватними домогосподарствами", №10307 про внесення змін до Держбюджету щодо збільшення видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі", №10354 щодо системи державного управління у книговидавничій сфері.

Планується також ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Ізраїль (проєкт №0223).