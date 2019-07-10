Нідерланди, Росія, МН17: наївність чи капітуляція?

Чому, попри катастрофу МН17, Нідерланди голосували за повернення Росії в ПАРЄ

17 липня 2019 року буде вже п’ята річниця катастрофи МН17, в якій загинуло 283 пасажири й 15 членів екіпажу. За місяць до цієї дати, 19 червня цього року, міжнародна Спільна слідча група оприлюднила результати розслідування й назвала імена трьох росіян і одного українця, підозрюваних у причетності до збиття літака, а також дату, коли відбудеться суд – 9 березня 2020 року. Тоді, здавалося, справедливість на крок наблизилася.

Але вже за тиждень Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що дозволяє російській делегації повернутися до роботи в Асамблеї. Серед тих, хто підтримав резолюцію, було 5 із 7 представників у ПАРЄ від Нідерландів – країни, найбільше громадян (193) якої були на борту МН17. І це – попри те, що за кілька днів до голосування нідерландський фонд “Авіакатастрофа” направив лист до Асамблеї з вимогою не допустити повернення Росії.

ПООДИНОКІ ТВЕРЕЗІ ГОЛОСИ В ПОЛІТИЦІ

Ті нідерландські депутати у ПАРЄ, які замість посилення тиску на країну-агресора обрали поступки, свої дії жодним чином не коментували. Висловилися тільки ті двоє, хто проголосував “проти” – Петра Стієнен (D66) і Пітер Омцігт (CDA).

"Це був поганий сигнал – прийняти російську делегацію. Відсутність співпраці у розслідуванні, переслідуванні та судовому розгляді щодо підозрюваних у збитті літака МН17 і без будь-якої поступки з боку Росії з таких важливих питань як анексія Криму та ситуація на Сході України", – наводить слова нідерландської депутатки ПАРЄ Петри Стієнен видання “Raamhor Rusland” (“Вікно в Росію”), яке спеціалізується на російській проблематиці.

На переконання Пітера Омцігта, те, що Росія повертається в ПАРЄ “без особливого страху”, – підриває авторитет Ради Європи. “Маленькі країни, такі як Нідерланди, зацікавлені у міжнародному праві, тому що воно захищає менші держави”, – написав він у своєму Twitter.

“Росія окупувала частину України (Крим, Донбас) і частину Грузії та Молдови. Росія не дотримується міжнародних домовленостей і з інших питань. Важливо співпрацювати у розслідуванні справи MH17. Рада Безпеки ООН (резолюція 2166) чітко говорить, що всі країни повинні співпрацювати в розслідуванні, але цього не відбувається”, – наголосив Омцігт.

Загалом же, в політичних колах Нідерландів голосування нідерландської делегації за повернення Росії в ПАРЄ публічно майже не обговорювалося. Жодних акцій чи протестів громадянського суспільства. Втім, певну надію на те, що у Нідерландах все ж може бути більш адекватне ставлення до Росії як до країни-агресора, залишають нідерландські ЗМІ.

ЗМІ: ЧОМУ МИ КАПІТУЛЮЄМО ПЕРЕД ПОРУШНИКОМ ПРАВА?

Той факт, що п’ять голландських депутатів голосували “за” повернення Росії в ПАРЄ, фактично сколихнув досить спокійну нідерландську пресу. Вона вибухнула заголовками на кшталт: “Повернення Росії до Ради Європи неможливо пояснити”, “Рада Європи повертає Росії право голосу, незважаючи на Крим і МН17”, “Повернення права голосу Росії суперечить інтересам Нідерландів”.

Віллем-Герт Олдерсхофф працював у Європейській Комісії й є міжнародним політичним аналітиком. У своїй статті для “NRC Handelsblad” (щоденна газета, яку порівнюють з британською “The Times”, із тиражем близько 250 тисяч примірників, і девізом “Lux et Libertas” (“Світло і Свобода”), він також ставить ключове запитання: “Чому наші парламентарії капітулюють перед країною, яка загрожує верховенству права?”.

Автор матеріалу наголошує: голландці мають право знати, чому представники Нідерландів безумовно капітулюють перед країною, яка активно загрожує міжнародному правовому порядку на європейському континенті. Прихильники повернення Росії стверджують, що інакше 140 мільйонів російських громадян втратять захист прав людини в Європейському суді. Однак вони мовчать, що Росія сама усунула цей захист у 2015 році законом, який передбачає, що російський Конституційний суд вирішує – чи слід застосовувати рішення міжнародного суду в Росії чи ні, зауважує Віллем-Герт Олдерсхофф.

“Просто немає жодних юридичних, політичних чи моральних аргументів для того, щоб Росія беззастережно повернулася до ПАРЄ. Навпаки, все вказувало на необхідність посилення умов. Росія, як і раніше, займає Крим і має військову присутність на Донбасі. Новий міст через Керченську протоку в Криму обмежує доступ до Азовського моря та українського порту Маріуполь. Росія ув'язнила екіпаж українських кораблів, які були вилучені незаконно. Вона обмежує права людини в окупованому Криму, а також права кримських татар через закриття ЗМІ та переслідування”, – нагадується у матеріалі.

“Reformatorisch Dagblad”, протестантська газета з тиражем близько 60 тисяч також розмістила критичну публікацію. Видання зауважило, що “у Нідерландах все ще існує дуже специфічний інтерес до Росії, а саме 193 громадянина, які загинули 2014 року внаслідок збиття МН17”.

Нідерландська щоденна газета “Nederlands Dagblad” у своєму матеріалі закцентувала увагу на тому, що до Парламентської асамблеї Ради Європи повернулася країна, яка “не повинна виконувати будь-які умови, не було висунуто жодних вимог, таких як, наприклад, співпраця у розслідуванні трагедії MH17”.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Нідерландський журналіст, історик та автор книги “Помста Путіна” Уберт Смітс в коментарі Укрінформу сказав, що результати голосування йому цілком зрозумілі.

Водночас, на його переконання, ті нідерландські політики, хто переймається правами росіян, які в разі виключення Росії з ПАРЄ за несплату внесків були позбавлені доступу до Європейського суду з прав людини, фактично забувають про права власних громадян. Позбавляють родичів загиблих рейсу МН17 права на справедливість.

Смітс не може збагнути, чому голландські депутати не підтримали рідних жертв трагедії МН17, які у своєму листі до ПАРЄ наголошували, що Росія не може просто взяти й отримати право голосувати у Раді Європи без жодних гарантій співпраці у розслідуванні катастрофи.

Уберт Смітс

“Я можу зрозуміти, що нідерландська делегація не захотіла брати на себе ризик, що Росія назавжди покине ПАРЄ. У цьому випадку РФ піде своїм власним шляхом, ну, наприклад, вона може повернути смертну кару, і більше, ніж зараз, віддалити росіян від доступу до прав людини і не мати зобов’язань дотримуватися європейської конвенції. Все це я можу зрозуміти й пояснити, але я не можу зрозуміти, чому більшість членів нідерландської делегації в Страсбурзі зробили це без суттєвих вимог до РФ. Я не можу зрозуміти і пояснити вам, українцям, чому більшість нідерландської делегації не висунула жорстких умов до РФ щодо її повернення в ПАРЄ”, – каже Смітс.

На його думку, РФ змогла повернутися до ПАРЄ, бо не тільки не йшла на компроміси, але й поводилася непорядно і брутально, вимагаючи і шантажуючи припиненням виплат. “Я гадаю, що більшість нідерландської делегації повела себе дуже наївно. І це означає, що нідерландська делегація зіпсувала стосунки з Україною. Це вже вдруге, коли голландські політики не змогли зберегти стосунки з Україною на найвищому рівні, я маю на увазі референдум щодо угоди про асоціацію з ЄС”, – зазначив експерт.

Смітс – один із тих, хто переконаний, що нідерландська делегація має пояснити своє голосування в Страсбурзі у парламенті в Гаазі. “Я вважаю, що це не гідно, у політичному розумінні цього слова, що нідерландська делегація голосувала за повне відновлення членства РФ без обговорення у парламенті Нідерландів, у нижній палаті, а також у сенаті”, – наголосив він.

Власне Росія вже відновила свої фінансові внески до бюджету Ради Європи. І за 2019 рік заплатила 33 мільйони євро. А ще пообіцяла, що борг за 2017 і 2018 роки також буде погашений. Чи скільки коштує заплющити очі на Крим, Донбас і МН17?

У ПАРЄ вже заявили: повернення Росії – не зрада, а навпаки – дасть змогу ефективніше працювати з нею над такими проблемними та болючими питаннями. Але ж якщо працювати з Росією поступками, проблем тільки побільшає.

Ірина Драбок, Гаага