САП погодила обвинувачення одному з міністрів - Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила обвинувачення одному з міністрів та кільком головам обласних держадміністрацій.

Про це в ефірі "Прямого" повідомив керівник САП Назар Холодницький.

"Процес роботи триває, детективи працюють. Наприклад, сьогодні ми погодили повідомлення про підозру одному з міністрів. І зараз завдання детективів – належним чином вручити цю підозру”, - зазначив Холодницький.

Він додав, що зараз обговорюється процес повідомлення підозр деяким головам облдержадміністрацій та суддям.

“Робота йде, і детективи свою роботу роблять, прокурори наглядають. Там, де є консенсус, де є достатня доказова база, суспільство буде бачити результати публічно. Ми їх не будемо приховувати", - наголосив керівник САП.