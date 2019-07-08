Парубій не виключає позачергового засідання Ради після виборів
Про це спікер сказав під час брифінгу у понеділок, 8 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я можу вас запевнити, якщо буде необхідність, якщо будуть виклики, на які має давати відповідь Верховна Рада України, я знайду можливість ініціювати 150 підписів і скликати позачергове засідання Верховної Ради. Якщо я буду бачити необхідність прийняття рішень Верховною Радою України, якщо я буду бачити необхідність давати відсіч проросійському реваншу, який сьогодні намагається максимально залізти в майбутній склад Верховної Ради, я буду ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради, і восьме скликання зможе дати відсіч будь-яким спробам реваншу", - пояснив Парубій.
Спікер підкреслив, що скликання позачергового засідання і позачергової сесії можливе за необхідності, і для цього є всі законодавчі підстави.
Парубій нагадав, що Рада нинішнього скликання є чинною до складення присяги депутатами парламенту наступного, дев’ятого скликання, тобто, до першої сесії нового скликання.
Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори.