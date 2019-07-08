Парубій не виключає позачергового засідання Ради після виборів

Парубій не виключає позачергового засідання Ради після виборів

Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає скликання позачергового засідання чи позачергової сесії парламенту після проведення виборів 21 липня.

Про це спікер сказав під час брифінгу у понеділок, 8 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я можу вас запевнити, якщо буде необхідність, якщо будуть виклики, на які має давати відповідь Верховна Рада України, я знайду можливість ініціювати 150 підписів і скликати позачергове засідання Верховної Ради. Якщо я буду бачити необхідність прийняття рішень Верховною Радою України, якщо я буду бачити необхідність давати відсіч проросійському реваншу, який сьогодні намагається максимально залізти в майбутній склад Верховної Ради, я буду ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради, і восьме скликання зможе дати відсіч будь-яким спробам реваншу", - пояснив Парубій.

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Спікер підкреслив, що скликання позачергового засідання і позачергової сесії можливе за необхідності, і для цього є всі законодавчі підстави.

Парубій нагадав, що Рада нинішнього скликання є чинною до складення присяги депутатами парламенту наступного, дев’ятого скликання, тобто, до першої сесії нового скликання.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори.

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