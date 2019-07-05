Зеленський поїхав на Донеччину

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 5 липня, перебуватиме з робочою поїздкою в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“5 липня, у п’яту річницю визволення Слов’янська та Краматорська, Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Донецької області”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у Краматорську Президент візьме участь у заходах з нагоди визволення міст.

Також у програмі поїздки – представлення активу області новопризначеного голови Донецької обласної державної адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Куця з посади голови Донецької обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Павла Кириленка.