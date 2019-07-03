Справа про держзраду: колишній перекладач Гройсмана вийшов із СІЗО

Голосіївський суд Києва змінив запобіжний захід колишньому заступнику керівника протоколу прем’єр-міністра України Станіславу Єжову, який обвинувачується в державній зраді: його випустили під цілодобовий домашній арешт.

Про це у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Пам’ятаєте перекладача прем’єра, затриманого за обвинуваченням у держзраді? Вийшов під домашній арешт рішенням колегії суддів Голосіївського райсуду Києва, незважаючи на обґрунтовані заперечення прокурорів. Судді задовольнили клопотання адвокатів та змінили запобіжний захід Єжову з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із застосуванням браслету. Вчергове подякуємо Конституційному суду за їхнє піклування за долі терористів та державних зрадників", - написала Сарган.

Як зазначають в Генпрокуратурі, при цьому, у задоволенні клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою судом відмовлено, незважаючи на обґрунтоване обвинувачення у вчиненні особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачений може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України (переховування від суду та слідства), та відсутність можливості запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів.

Водночас можливості оскарження таких рішень суду першої інстанції в апеляційному порядку чинним КПК України не передбачено, додали в Генпрокуратурі.

Там підкреслили, що ця ситуація стала можливою унаслідок прийняття Конституційним Cудом України 25.06.2019 рішення № 7-р/2019 у справі за конституційними скаргами Савченко Н.С. та інших про визнання неконституційними положення ч. 5 ст. 176 КПК України, яким передбачено, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Станіслава Єжова звинувачують в тому, що у період із травня по грудень 2017 року, діючи на виконання завдань Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил Російської Федерації, на шкоду державній безпеці України та надаючи сприяння в проведенні підривної діяльності проти нашої держави, збирав важливу службову інформацію Кабінету міністрів України у сфері зовнішніх відносин, яку передавав співробітникам розвідувального органу РФ.

20 грудня 2017 року співробітниками Служби безпеки України Єжова затримано безпосередньо в будівлі уряду. До нього було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

У червні 2018 року обвинувальний акт щодо Єжова скеровано до суду для розгляду по суті. Наразі триває дослідження письмових доказів сторони обвинувачення.