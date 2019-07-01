Порошенко застерігає, що Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики

Будь-які обговорення питань, що стосуються України, мають відбуватися тільки за участю самої України.

На цьому наголосив у телеефірі лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, коментуючи перебіг саміту "Великої двадцятки" у Японії, повідомили Укрінформу з пресслужби політсили.

"Долю України мають вирішувати українці, і в переговорах з партнерами я виходив з принципу «Нічого про Україну – без України»", - заявив він.

Як приклад п’ятий президент України навів ситуацію, коли просто напередодні попереднього саміту "Великої двадцятки", який проходив у Буенос-Айресі, він провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео, оскільки президент США Трамп саме летів в Аргентину, відразу ж після акту агресії в Керченській протоці, коли українські кораблі були атаковані кораблями Російської Федерації.

"Відбулися переговори з генсеком НАТО, з канцлером Меркель, з Джастіном Трюдо (прем’єр-міністром Канади) і багатьма іншими членами "Великої двадцятки". І було погоджено спільне рішення за моєї участі як президента держави, що поки не будуть відпущені наші кораблі і наші моряки - з Путіним ніхто не буде проводити переговори. Це слово було дотримане", - нагадав Порошенко.

Нині ж, за його словами, Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики.

У цьому зв'язку Порошенко запропонував керівництву держави свою підтримку. "Якщо треба допомогти зв’язками, авторитетом, порадами, розробкою стратегії – ми завжди готові", - наголосив лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв Укрінформ, 28 червня під час саміту G20 в Осаці лідери США і РФ провели першу зустріч після завершення "російського розслідування" спецпрокурора Роберта Мюллера. У ході бесіди президенти обговорили ситуацію в Україні, зокрема й питання щодо звільнення українських моряків, ситуацію в Сирії та Венесуелі, а також іранське питання.

За словами Путіна, питання щодо українських моряків порушувалося Трампом як одне з пріоритетних.

Водночас, п'ятий президент України Петро Порошенко назвав дуже "тривожним дзвінком" той факт, що перед зустріччю президентів США та Росії на саміті "Великої двадцятки" позиції не були узгоджені з нашою Україною.