У партії Порошенка застерігають: після обшуків у МОУ можуть узятися за волонтерів
Про це генерал-лейтенант, Герой України, представник команди партії «Європейська Солідарність» Михайло Забродський заявив сьогодні на прес-конференції у Відкритому офісі партії.
Довіра до Збройних сил України перевищує довіру до церкви, нагадав Забродський. Це все досягалось величезними зусиллями, в тому числі і волонтерів, які упродовж останніх 5 років допомагали відродити українське військо.
«Якщо хтось забув, з чого починалися добровольчі батальйони, Національна гвардія, решта складових сектору безпеки і оборони, то я можу нагадати. Це була дужа слабка в плані матеріального забезпечення структура. Я дуже добре пам’ятаю і бабусь, які передавали консерви власного виробництва і людей, які вирішували більш серйозні питання. Наприклад, постачання для армії приладів нічного бачення, які потрібно було завозити через кордон», – нагадав Забродський.
Він також розповів, як в окупованому Криму, у місті Сімферополь виготовлялися певні військові прилади, які потім «контрабандним» шляхом доставлялися на підконтрольну українській владі територію і використовувалися за призначенням.
«Невже наступне звинувачення волонтерів буде в контрабанді?!», – запитав Забродський.
Генерал Забродський наголосив, що команда партії «Європейська Солідарність» буде жорстко протистояти усім проявам проросійського реваншу, а також спробам послабити Збройні сили України.
Як повідомляв Укрінформ, раніше партія “Європейська Солідарність” заявила, що в її офісі плануються обшуки, які мають на меті паралізувати роботу виборчого штабу партії. Крім того, в Україні розпочалась масштабна брудна кампанія, спрямована на дискредитацію Збройних Сил, заявили у Євросолідарності.
Фото: Європейська Солідарність