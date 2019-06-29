Поки РФ воює проти України, Трампу не слід їхати на парад у Москву - Пайфер

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що Дональду Трампу не варто приймати запрошення президента РФ відвідати парад 9 травня 2020 року в Москві.

Про це Пайфер написав у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Було б добре знайти спосіб відзначити досі живих радянських ветеранів, які зробили так багато для перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій, але Дональду Трампу було би вкрай недоречно їхати до Москви, допоки Росія веде конфлікт проти України», - зауважив дипломат.

Would be good to find way to honor remaining Soviet veterans who did so much to defeat Nazi Germany in WWII, but totally inappropriate for @realDonaldTrump to go to Moscow as long as #Russia waging conflict against #Ukraine. https://t.co/4hdGKZZvtO — Steven Pifer (@steven_pifer) 29 червня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, 28 червня в японському місті Осака розпочався саміт G20, на якому зустрілися президенти Трамп і Путін.

Російський президент запросив американського колегу відвідати 9 травня 2020 року парад Перемоги у Москві. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Трамп зреагував позитивно.

Читайте також: Путін мусив давати пояснення Трампу щодо українських моряків

Нагадаємо, нинішньому господареві Білого дому до вподоби військові паради. 14 липня 2017 року він брав участь у такому заході у Парижі, а в лютому 2018-го повідомив, що хотів би провести парад у Вашингтоні, хоча такої традиції в США ніколи не існувало. Парад так і не відбувся, а Трамп звинуватив владу міста у завищенні ціни на проведення заходу.