Поки РФ воює проти України, Трампу не слід їхати на парад у Москву - Пайфер
Про це Пайфер написав у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Було б добре знайти спосіб відзначити досі живих радянських ветеранів, які зробили так багато для перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій, але Дональду Трампу було би вкрай недоречно їхати до Москви, допоки Росія веде конфлікт проти України», - зауважив дипломат.
Would be good to find way to honor remaining Soviet veterans who did so much to defeat Nazi Germany in WWII, but totally inappropriate for @realDonaldTrump to go to Moscow as long as #Russia waging conflict against #Ukraine. https://t.co/4hdGKZZvtO— Steven Pifer (@steven_pifer) 29 червня 2019 р.
Як повідомляв Укрінформ, 28 червня в японському місті Осака розпочався саміт G20, на якому зустрілися президенти Трамп і Путін.
Російський президент запросив американського колегу відвідати 9 травня 2020 року парад Перемоги у Москві. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Трамп зреагував позитивно.
Нагадаємо, нинішньому господареві Білого дому до вподоби військові паради. 14 липня 2017 року він брав участь у такому заході у Парижі, а в лютому 2018-го повідомив, що хотів би провести парад у Вашингтоні, хоча такої традиції в США ніколи не існувало. Парад так і не відбувся, а Трамп звинуватив владу міста у завищенні ціни на проведення заходу.