Кабмін відсторонив голову Держрезерву
Текст розпорядження оприлюднений на Урядовому порталі.
“Відсторонити Мосійчука Вадима Адамовича від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства резерву України на час здійснення дисциплінарного провадження”, - йдеться у документі.
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірне декларування голови Держрезерву. Мосійчук не задекларував фінансові зобов’язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов’язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн.
Також в результаті перевірки Держрезерву, яка проходила в червні 2016 року, були виявлені факти неналежного виконання Мосійчуком своїх посадових обов'язків. Після цього Кабмін ініціював службове розслідування щодо нього.
Фото: Агрополіт