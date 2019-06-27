Кабмін відсторонив голову Держрезерву

Кабінет міністрів відсторонив голову Державного агентства резерву Вадима Мосійчука від виконання посадових повноважень.

Текст розпорядження оприлюднений на Урядовому порталі.

“Відсторонити Мосійчука Вадима Адамовича від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства резерву України на час здійснення дисциплінарного провадження”, - йдеться у документі.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірне декларування голови Держрезерву. Мосійчук не задекларував фінансові зобов’язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов’язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн.

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Також в результаті перевірки Держрезерву, яка проходила в червні 2016 року, були виявлені факти неналежного виконання Мосійчуком своїх посадових обов'язків. Після цього Кабмін ініціював службове розслідування щодо нього.

Фото: Агрополіт