Екстрадиція Фірташа: американська вже Феміда зачекалася

Газовому магнату і сірому кардиналу української політики Дмитру Фірташу загрожує 80 років американської тюрми. Олігарх догрався...

Учора Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США, відхиливши його скаргу на рішення апеляційного суду, прийнятого в лютому 2017 року. Одіозний олігарх, якого називають українським газовим магнатом, переховується в Австрії уже п’ять років, від переслідувань американських слідчих, які давно на нього полювали. Укрінформ вирішив нагадати, за що звинувачують олігарха, а також поцікавитися, які наслідки матиме його екстрадиція для України.

Слони, титан і літаки — як усе це об’єднала справа Фірташа

Дмитра Фірташа затримали у Відні за запитом ФБР 12 березня 2014 року, але випустила під рекордну заставу розміром у 125 мільйонів євро. Його звинувачують у змові з метою дати хабар чиновникам у Індії (йдеться ймовірно про $18,5 мільйонів) за ліцензію на розробку титанових родовищ поза конкурсом.

Причому тут США? Титан використовується у реактивних двигунах, і Фірташ обговорював з американським виробником авіалайнерів Boeing можливості для подальшої співпраці після отримання “індійської” ліцензії. Тож, за ствердженням федеральної судді у Чикаго, така корупційна схема належить до юрисдикції США. Представники Boeing заявили, що угоди з Фірташем не підписували, але підтвердили інформацію про те, що такі переговори були. За словами американського юриста, партнера юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP Джина Берда, олігарху загрожує понад 80 років в’язниці з конфіскацією майна.

За останньою інформацією журналу Фокус, станом на 2013 рік олігарх посідав четверте місце у рейтингу найбагатших українців зі статками $3,327 млрд. Окрім того, що його називають сірим кардиналом української політики (фінансово підтримував “Партію регіонів”, а згодом “Опозиційну платформу — За життя”, і разом з Валерієм Хорошковським і Сергієм Льовочкіним він володіє медіахолдингом Inter Media Group). Дмитро Фірташ — бізнесмен, який зумів монополізувати газовий ринок України, сьогодні йому за різними оцінками належать 70% великих газорозподільних підприємств - облгазів. Перші свої великі гроші він теж заробив на газовому бізнесі, імпортуючи природній газ з Росії в Україну та ЄС за допомогою створеної ним компанії “РосУкрЕнерго”, яка існувала з 2004 по 2009 роки. У свій час борги “РосУкрЕнерго” перед “Газпромом” стали основою для газового шантажу з боку Росії, в результаті чого між Україною і Росією розгорнулася газова війна 2008-2009 років.

Наразі Дмитро Фірташ і його захисники відкидають усі звинувачення, мовляв він нічого не знав про плани підкупу чиновників Індії, не займався бізнесом у США і навіть ніколи там не був. Хоча американські слідчі вважають інакше. Що ж, перший візит в США, схоже, Фірташу запам’ятається. За словами американського юриста Джина Берда, під час слідства над Фірташем може бути розкрито ще й схеми, які він будував у 2000-х разом із українськими та російськими топ-чиновниками. “Фірташ добре знайомий з різноманітними фінансовими угодами, в яких залучені топ-політики різних країн, зокрема України та Росії. Тож можливо, він має інформацію, яка може зацікавити Сполучені Штати. Але при цьому для нього залишається можливість співпрацювати й укласти угоду про визнання провини, де він надасть цю інформацію в обмін на зміну обвинувачень”. Щоправда, його активи при цьому можуть конфіскувати.

Чи зрозуміють натяк українські олігархи?

Укрінформ запитав у голови експертної організації StateWatch Гліба Канєвського — чи можна вважати таке рішення американської феміди глобальним кроком у боротьбі з корупцією в Україні?

Гліб Канєвський

“Те, що українського олігарха, який вважається всесильним в Україні, будуть судити за законодавством США і цей олігарх буде відправлений до цієї країни, — є красномовним сигналом усім українським олігархам про те, що червону лінію перейдено, і більше жодному з них краще не намагатися взяти під контроль владу в країні. Фірташ завжди входив у вузький пул впливових осіб в країні разом з іншими олігархами - Ахметовим, Коломойським, і відповідно Україна, як держава. не могла себе захистити від потужного олігархічного впливу. Олігархи контролюють майже всі ЗМІ, народних депутатів, які приймають потрібні закони, мають своїх міністрів, які регламентують діяльність бізнесу в різних галузях. Оскільки США боролися за Фірташа з початку 2014 року, то думаю там поставили собі за ціль — показати всім олігархам України, що до них дотягнуться, якщо вони спробують узурпувати державну владу в Україні за допомогою власних ресурсів (не варто забувати, що американських грошей в Україну вкладено достатньо, щоб американська влада переймалася цим фактом — Ред.). Це фактично камінь у сторону всіх інших олігархів, щоб вони не заважали проведенню реформ, які зроблять Україну незалежною і сильною, не заважали роботі НАБУ, САП, інших антикорупційних органів, скороченню частки державного сектору, тобто продажу і корпоратизації державних підприємств, які є одними з найбільших корупційних дірок тощо...” - говорить експерт. За його словами, американці розіграли стосовно Фірташа саме індійську карту тому, що в тій історії були зібрані найбільш вагомі докази злочину, щоб переконати австрійську систему правосуддя передати його США. А далі вже відкриються нові факти, зокрема і щодо Україні і його зв’язків з російським бізнесом і криміналітетом.

Експерт також відмічає, що арешт Фірташа потягне за собою кілька суспільно-політичних наслідків:

не виключено, що в Україні розпочнеться переділ сфер впливу і бізнесу там, де панував Фірташ;

оскільки це сигнал для олігархів не вижимати з України останні ресурси, то ймовірно владі дадуть можливість зробити певні ефективні кроки, зміцнити правоохоронну, антикорупційну системи, і не заважатимуть новим політичним силам;

Росія, яка мала свій плив через Фірташа, почне шукати нового олігарха йому на заміну, і, можливо, незабаром на економічному небосхилі з’явиться нове обличчя;

українські олігархи намагатимуться прибрати свої “хвости” на міжнародному рівні, відмовляючись від певних махінацій під загрозою понести реальну кримінальну відповідальність в США.

Що ж, схоже американська феміда може зробити для України те, що ми поки що не можемо зробити самі для себе — знешкодити наслідки олігархічної моделі вітчизняної економіки.

Юлія Горбань, Київ

Перше фото: Роналд Зак (Ronald Zak) / AP