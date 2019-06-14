Філіп подякував Україні за підтримку територіальної цілісності Молдови

Колишній прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп подякував Україні за постійну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Молдавської держави.

Про це він заявив на брифінгу в Кишиневі після заяви про відставку уряду, передає власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Хотів би висловити особливу подяку Україні за її постійну й беззастережну підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої держави», - заявив Філіп.

Екс-прем'єр із задоволенням підкреслив, що завдяки реалізації спільних з Україною проектів вперше вдалося встановити спільний контроль на центральній (придністровській) ділянці молдавсько-українського кордону.

Раніше Демократична партія заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

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Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни». Додон не виключає перегляду рішень Конституційного суду.