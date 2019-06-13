Держбюро розслідувань відкрило справу на екс-голову КСУ Шевчука

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу відносно колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу речниця відомства Анжеліка Іванова.

"Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім головою Конституційного Суду", - сказала вона.

Речник ДБР додала, що справа була порушена після звернення народного депутата, у якому йшлося, що екс-голова КСУ незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Наразі слідчі перевіряють дії колишнього голови КСУ на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Як повідомлялося, 14 травня судді КСУ на спеціальному пленарному засіданні проголосували за звільнення судді Станіслава Шевчука на основі висновків Постійної комісії з питань регламенту та етики. Шевчука звинуватили у виданні незаконних розпоряджень, політизації діяльності суду, ігноруванні ним прав суддів.

За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18. Того ж дня новим головою Конституційного Суду судді обрали Наталію Шапталу.

Шевчук назвав своє звільнення "політичним замовленням" і оскаржив його в Окружному адмінсуді міста Києва.