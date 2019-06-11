Березюк заявляє, що “Самопоміч” голосуватиме за звільнення Луценка

Депутатська фракція політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" підтримає подання Президента щодо звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора.

Про це Укрінформу заявив голова фракції Олег Березюк.

“Звичайно, наша фракція голосуватиме “за”. Це очевидне рішення: нам треба закінчити еру невігластва генеральних прокурорів в Україні, розпочату Петром Олексійовичем (Порошенком, п'ятим Президентом України — ред.) і чинним генеральним прокурором”, — сказав Березюк.

Як повідомляв Укрінформ, заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу 11 червня заявив, що Президент Володимир Зеленський вніс подання на звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко вже заявила, що їхня фракція проголосує за звільнення Луценка.

У свою чергу депутатська фракція “Блоку Петра Порошенка” планує узгодити позицію з цього питання 17 травня.