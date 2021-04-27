Постачальники газу оприлюднили річні ціни. Інфографіка

26 квітня 2021 року газопостачальні компанії оприлюднили ціни для побутових споживачів в межах річних контрактів, які будуть чинними 12 місяців - з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Вартість газу у різних постачальників відрізняється майже вдвічі - від 7,88 грн до 13,5 грн за кубометр.

Найбільші ціни - 13,5 грн за кубометр виставили Житомирска, Херсонська та Чернівецька енергетичні обласні компанії.

Найменші ціни запропонували постачальники «ЕВОДА Трейд» (дочірнє підприємство КП "Луцькводоканал") - 7,88 грн/м3, "Черкасигаз збут" та «Умань Збут» – 7,89 грн, «Нафтогаз України» – 7,96 грн, «Волиньелектрозбут» та «Закарпаттяелектрозбут» - 7,98 грн. У групи газзбутів «Регіональної газової компанії» Дмитра Фірташа річний тариф становить 7,99 грн.

Укрінформ пропонує вам ознайомитися з базовими цінами компаній на газ.