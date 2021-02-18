Американська місія доставила до Марса прилад, що вироблятиме кисень з атмосфери планети. Інфографіка

Сьогодні, 18 лютого, американська космічна орбітальна станція Perseverance (Завзятість) доставить на орбіту Марса унікальний в усіх відношеннях експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU значить “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати О2… із атмосфери (СО2) іншої планети.

Без дихання людини та запуску двигуна спускного модуля для повернення на орбітальну станцію подальша колонізація Червоної планети немислива.

Майкл Ґерт (Michael Hecht), головний конструктор “MOXIE”, заступник директора департаменту досліджень Обсерваторії Хейстака (Haystack Observatory) Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology):

- Коли ми відправимо астронавтів на Марс, нам захочеться, щоб вони безпечно повернулися. Для цього екіпаж потребуватиме в ракеті, яка має стартувати з планети. Рідкий кисневий пропелент в аерозольному балоні - це те, що ми могли б виготовити там, а не тягнути з собою тонни палива на зворотну путь. Прекрасна ідея “MOXIE” - взяти у подорож лише порожній кисневий бак і заповнити його на Марсі.

Основні характеристики:

головне завдання - виробляти кисень із атмосфери Марса

розміщення - всередині марсоходу “Завзятість” (“Perseverance”) - спереду, справа,

принцип дії - електроліз на твердому оксиді, виробництво O2 із атмосферного СО2

вага - 17,1 кг

потужність - 300 Вт

розміри - 23,9 х 23,9 х 30,9 см

швидкість продукування кисню - 10 гр/година. 10 грам за годину

час експлуатації - приблизно одна година вироблення кисню (O2) як експеримент, що планується періодично проводити увесь час виконання місії.

Чому така низька продуктивність?

Не забувайте, в атмосфері Марсу вуглекислий газ становить 96%, а кисень - лише 0,13%, порівняно з 21% в атмосфері Землі.

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