Державна соцдопомога малозабезпеченим сім’ям у 2021 році. Інфографіка

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям − щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Про соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у 2021 році розповідає Укрінформ.

Статтею 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» встановлено, що право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України.

Розмір державної соціальної допомоги

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у 2021 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:

- для працездатних осіб – 35 відсотків,

- для дітей:– 130 відсотків;

- для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Отже, рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2021 році становитимуть:

- для працездатних осіб (35 %) – з січня (794,50 грн.), з липня (832,65 грн.), з грудня (868,35 грн.);

- для осіб, які втратили працездатність (100%) – з січня (1769,00 грн.), з липня (1854,00 грн.), з грудня (1934,00 грн.);

- 130% для дітей віком:

до 6 років – з січня (2497,30 грн.), з липня (2616,90 грн.), з грудня (2730,00 грн.);

від 6 до 18 років – з січня (3113,50 грн.), з липня (3263,00 грн.), з грудня (3403,40 грн.);

від 18 до 23 років (за умови навчання) – з січня (2951,00 грн.), з липня (3092,70 грн.), з грудня (3225,30 грн.).

Куди звертатися за допомогою

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам соціального захисту населення.