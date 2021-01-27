Рекомендації, які допоможуть перейти на спілкування українською. Інфографіка
Укрінформ
Як відомо, з 16 січня відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» обслуговування споживачів, надання інформації про товари та послуги має здійснюватися державною мовою, про це мовний омбудсмен написав у Фейсбуці.
Тож незайве буде нагадати прості рекомендації, які допоможуть швидко перейти на спілкування українською не тільки у сфері обслуговування:
- спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями;
- оточіть себе українською всюди - читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику;
- спілкуйтеся з носіями української, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читайте історії людей, яким це вже вдалося;
- завжди говоріть українською в магазині, таксі, кав’ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою;
- увімкніть українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, дописуйте українською в соцмережах;
- користуйтесь українськомовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах;
- заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів.