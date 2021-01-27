Рекомендації, які допоможуть перейти на спілкування українською. Інфографіка

Як відомо, з 16 січня відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» обслуговування споживачів, надання інформації про товари та послуги має здійснюватися державною мовою, про це мовний омбудсмен написав у Фейсбуці.

Тож незайве буде нагадати прості рекомендації, які допоможуть швидко перейти на спілкування українською не тільки у сфері обслуговування: