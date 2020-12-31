Динаміка COVID-19 в Україні у 2020 році. Інфографіка

В Україні коронавірусна інфекція COVID-19 вперше була діагностована 3 березня 2020 року в Чернівцях. 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. 13 березня було зафіксовано перший летальний випадок внаслідок коронавірусної інфекції.

Станом на 31 грудня 2020 року в Україні підтверджено 1 055 047 випадків COVID-19, з них 709 993 одужали, 18 533 померли.

За березень в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19, з них 10 одужали, 17 померли.

За квітень в Україні підтверджено 9 761 випадків COVID-19, з них 1 228 одужали, 244 померли.

За травень в Україні підтверджено 13 266 випадків COVID-19, з них 8 300 одужали, 447 померли.

За червень в Україні підтверджено 20 662 випадків COVID-19, з них 9 577 одужали, 451 померли.

За липень в Україні підтверджено 25 550 випадків COVID-19, з них 19 637 одужали, 534 померли.

За серпень в Україні підтверджено 51 331 випадків COVID-19, з них 18 362 одужали, 864 померли.

За вересень в Україні підтверджено 87 744 випадків COVID-19, з них 35 246 одужали, 1 572 померли.

За жовтень в Україні підтверджено 178 522 випадків COVID-19, з них 66 568 одужали, 3 067 померли.

За листопад в Україні підтверджено 345 144 випадків COVID-19, з них 186 221 одужали, 5 131 померли.

За грудень в Україні підтверджено 322 422 випадків COVID-19, з них 364 844 одужали, 6 206 померли.