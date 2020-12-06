День Збройних сил України. Інфографіка

Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України».

За роки незалежності України, особливо після окупації Криму та початку збройної агресії Росії на сході країни в 2014 році, наша армія зазнала величезних змін. ЗСУ було радикально реформовано, їхня чисельність та боєздатність зросла, а структура і стандарти наблизилися до стандартів НАТО.

Укрінформ вирішив розказати вам цікаві факти про українське військо.

Українська армія входить до топ-30 найсильніших у світі

Згідно з рейтингом Global Firepower Index 2020, Збройні сили України займають 27-е місце в списку 138 найбільш потужних армій світу. Слід зазначити, що у 2018 році Україна займала 29-е місце.

Рейтингом Global Firepower Index враховує: людські ресурси країни, актуальну потужність її сухопутних, військово-морських та повітряних військ, логістичні можливості держави (у тому числі для переміщення військ), паливні ресурси, фінансові можливості і витрати на оборону, а також географію (включаючи протяжність кордонів тощо).

Сили спеціальних операцій одні з наймолодший військ в складі ЗСУ

У складі Збройних сил України Сили спеціальних операцій (ССО) з'явилися лише 5 січня 2016-го року. Зараз це один з п'яти основних родів військ та сил (разом із сухопутними, повітряними, військово-морськими силами та десантно-штурмовими військами ЗСУ).

ССО - це спеціально навчені підрозділи, які призначені для виконання особливих місій у сфері розвідки, а також найбільш складних і небезпечних військових операцій та інших завдань.

Це найбільш секретний рід сил в українській армії - дані про їх особовий склад, детальну структуру цих сил, а також про тих, хто раніше служив у ССО на конфіденційній основі, є державною таємницею.

За 6 років війни на Донбасі кількість учасників бойових дій перевищила число українців, які воювали 10 років у Афганістані

З початку вторгнення російських військ до східних областей України в 2014 році та старту Антитерористичної операції на Донбасі (сьогодні - Операція об'єднаних сил) 398 941 тис. українців отримали статус учасника бойових дій. Крім того, відповідно до пункту 21 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» статус учасника бойових дій надано 333 добровольцям.

Для порівняння - за десять років війни СРСР в Афганістані (1979 - 1989) її учасниками стали близько 160 тис. українців.

Керівництво ЗСУ називає бойовий досвід однією з головних визначних рис сучасної української армії.

Україна, за кількістю резервістів, випереджає США і входить в топ-10 світу

Global Firepower Index 2020 оцінює загальне число потенційних військовослужбовців в Україні в 1 млн 255 тис осіб. З них 255 тис. - чинні військовослужбовці, а 1 млн осіб - резервісти.

За останнім показником (резервний персонал) Україна посідає 8-ме місце у світі, випереджаючи навіть США (9-та позиція). Більш потужний військовий резерв мають В'єтнам (1 місце - 5 млн осіб), Південна Корея (2 місце - 3,1 млн осіб), Індія (3 місце – 2,1 млн осіб).

Одна з найновіших посад в ЗСУ - військові капелани

З травня 2017 року в усіх бойових частинах і підрозділах ЗСУ з'явилася посада військових капеланів. Військові капелани є у більшості армій світу. Вводячи аналогічну посаду в ЗСУ, Україна вивчила досвід Канади, Німеччини, Польщі, Великої Британії та США.

У Збройних силах України за штатом введено близько 130 посад військових священиків (капеланів), із них укомплектовано – понад 90. У ЗСУ наявні військові священники від п’яти церков, а саме: православна церква України – 59, Українська греко-католицька церква – 20, Українська євангельська церква – 6, Церква “Скинія” – 4, Українська православна церква (Московський патріархат) – 1.

Статус учасника бойових дій отримали 25 військових священників (капеланів).

Жінки у Збройних силах України

В Збройних Силах проходять службу і працюють понад 23% жінок, це більше 58 тисяч. З них майже 29 тисяч - військовослужбовці. Сумлінно виконують свої посадові обов’язки більше 4 тисяч жінок-офіцерів, майже 7 тисяч жінок-сержантів і 17 тисяч жінок-солдатів.

У вищих військових навчальних закладах проходять підготовку більше тисячі курсанток, які завтра поповнять Збройні Сили України. (дані на березень 2020 року)

Нові військові звання сержантського і старшинського складу, які відповідають стандартам НАТО

Верховна Рада України 17 жовтня 2019 року 278 голосами ухвалила закон щодо запровадження нових сержантських звань у Збройних Силах України відповідно до колонки «NATO Code» згідно з STANAG 2116.

12 листопада закон підписав голова Верховної Ради України, а 29 листопада Президент України. Закон набрав чинності 30 листопада, але пункт про нові військові звання сержантського і старшинського складу набув чинності через десять місяців – 30 вересня 2020 року.

Звання Герой України

З початку війни звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» отримали 64 військовослужбовці, 41 із них посмертно.

Формування нових командувань ЗСУ

На початку 2020 року на виконання спільних Директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України завершився перший етап реформування Збройних Сил України. За результатами були створені нові командування, зокрема:

Командування об’єднаних сил Збройних Сил України, Командування медичних сил Збройних Сил України, Командування сил підтримки Збройних Сил України, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил України.

Трансформація структури війська спрямована на досягнення чіткого розмежування повноважень між усіма органами військового управління за принципами країн НАТО.