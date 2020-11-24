Шкільне харчування у навчальних закладах різних країн світу. Інфографіка

Комплексна організація якісного, здорового та безпечного шкільного харчування залежить від багатьох факторів: ефективної взаємодії центральних органів виконавчої влади, постачальників продуктів харчування та послуг з організації харчування, учасників освітнього процесу, тощо. Зрозуміло, що у кожній з країн встановлені власні стандарти обіду для школярів, які відрізняються один від одного.

Укрінформ пропонує Вам дізнатися, як годують дітей в шкільних їдальнях в різних країнах світу.

Німеччина

У навчальних закладах Німеччини раціон школяра збалансований та різноманітний. В ньому щодня присутні: овочі (сезонні та регіональні), м'ясо , але не більше двох разів в тиждень і мінімум один раз в тиждень - морська риба. Водночас меню не повторюється частіше, ніж один раз в чотири тижні.

Вартість обіду в середньому на одну дитину в школі залежить від кількості дітей: чим більше дітей харчується в школі, тим нижче вартість одного шкільного обіду. Частково обід оплачують батьки, а частково кошти виділяються з державного бюджету або їх відшкодовують засновники шкіл.

Також дітям дозволяється приносити їжу з собою з дому в ланч-боксі. Це може бути наприклад, бутерброд, фрукти і овочі.

Латвія

У навчальних закладах Латвії школярі харчуються комплексним обідом. Слід зазначити, що до комплексного обіду входить тільки одна страва в якій дотримані всі необхідні нормативи по кількості калорій, вуглеводів і білків.

Це може бути: овочі; картопля, гречка або рис; м'ясо або риба.

Вартість обіду в деяких школах для 1-4 класів частково фінансуються, як із муніципального бюджету так і із державного, а для школярів 5-12 класів обіди безкоштовні за рахунок самоврядування. Притому, що в інших школах для школярів 1-4 класів обіди безкоштовні, а для старших класів – половину платить самоврядування, а другу половину батьки.

Також дітям дозволяється приносити їжу з дома в ланч-боксі з бутербродом, фруктами, морквою, горіхами або сухофруктами.

США

Школи США перейшли на здорову їжу, де збільшили норми овочів та фруктів. Тож картоплю-фрі, хот-дог та молочний напій замінили на курку-гриль, тертий сир чеддер, листя салату, варене яйце, огірок, моркву, томати, домашній хліб, нектар і фрукти.

Підготовчі класи снідають і обідають в своїх класах. А старші класи обідають за різним розкладом, в залежності від класу, щоб не було штовханини в кафетерії.

Меню, яке оновлюється щодня, батьки можуть переглядати на сайті або у додатку в телефоні. Сніданки та обіди майже в усіх муніципальних школах є безкоштовними. Для цього потрібно заповнити онлайн форму, в якій вказується дохід батьків.

Школярам дозволяється приносити їжу з дому, але за умови, що вона відноситься до здорового харчування.

Японія

У розвиток шкільного харчування Японії вкладаються значні кошти. У більшості школах обов’язково є дієтолог, котрий відповідає за збалансовану систему харчування. На початку кожного місяця працівники школи надсилають батькам меню, щоб вони могли проконтролювати харчування дитини. Кожного дня дітям готуються свіжі страви з продуктів, які постачають місцеві фермери або шкільні ферми.

Обідають учні у своїх класах, адже обід розглядається як частина навчання дитини. Вони дізнаються про правильне харчування та про історію й культуру японської кухні, а також вчаться обслуговувати та прибирати самостійно. У кожному прийомі їжі є приблизно 600-700 калорій, збалансованих між вуглеводами, м’ясом або рибою та овочами. Наприклад, рис із рибою на грилі, шпинат та паростки, подають із супом-місо зі свининою, молоком та сухими чорносливом. Водночас, через певні дієтичні обмеження, приносити їжу до школи дозволено лише учням середніх і старших класів.

Фінансування шкільних обідів здійснюється на місцевому рівні. Тож, муніципалітети оплачують трудові витрати, а батьки покривають вартість продуктів. Що стосується бідних сімей, то для них є більш дешеві або безкоштовні варіанти.

Італія

У більшості школах Італії меню та специфіка обслуговування в їдальнях залежить від конкретного муніципалітету. Обід складається з пасти чи рису або супу із сезонних овочів, на друге - м’ясо чи риба, рідко сир, а також гарнір чи овочі та фрукти. Замість компоту чи чаю діти п'ють воду без газу. Діти їдять в строго відведений час на великій перерві.

Обіди платні, а для малозабезпечених сімей передбачена невелика знижка - від 10 до 15% від вартості обіду, а для зовсім бідних сімей обіди надаються безкоштовно.

Також дозволяється приносити їжу з дому в ланч-боксі та мати можливість перекусити прямо в класі.

Іспанія

В школах Іспанії батькам на початку місяця видається докладне меню обідів для дитини з розрахунком калорій білків, жирів і вуглеводів на кожен день. Діти харчуються двічі на день - полуденок і обід. Полуднем більшість установ не годують, а рекомендують дітям приносити їжу з дому, вказуючи, що саме приносити в «календарі полуденків». Притому все ретельно перевіряють.

На обід передбачено перше, друге, салат і десерт з свіжих соків або йогурту. Салати готують з свіжих овочів. Частково обіди оплачують батьки і частково покривається коштом державних субсидій.

Франція

У школах Франції обіди різноманітні, кожного дня різне, але витримується головний принцип - закуска, основна страва, сир та десерт. Також є рибний день і день без м’яса. Порції привозять запакованими в ланч-пакетах та підігрівають, якщо є необхідність.

Ціна за обід формується залежно від сукупного річного доходу сім’ї та може частково оплачуватися з місцевого бюджету. А далі за результатами цих документів обчислюється коефіцієнт вартості шкільних обідів для конкретної сім'ї.

Також дозволяється приносити їжу з дому в ланч-боксі із здоровими перекусами.

Португалія

У школах Португалії в деяких навчальних закладах страви готують на місці, а в деяких страви привозять спеціальні компанії. Меню узгоджується з учнем на тиждень вперед, в якому також можна обрати дієтичне харчування і навіть вегетаріанське. Пропонується три дні - м’ясні страви, два - ​рибні. На перше подають суп-пюре, на десерт - ​сезонні фрукти. Обіди платні.

Також дозволяється приносити з дому їжу в ланч-боксі.

Фінляндія

У школах Фінляндії меню різноманітне. Є загальне меню і меню для кожного учня окремо, враховуючи харчові звички сім’ї, релігію. Також є меню для вегетаріанців і для дітей, які харчуються без лактози і глютену. Тому всі блюда підписані, наприклад, якщо салат складається з декількох компонентів і містить алергени (яйця, горіхи, рибу і т.д.), про це пишеться прямо на склі роздачі, безпосередньо над ним.

Найпопулярніші страви у фінських школярів - смажений лосось, запіканка з макаронів з фаршем, піца та один раз в тиждень в школі «день супу» або каші та вегетаріанський день. Обідають діти окремо з класом чи групою учнів.

На території школи заборонено продавати цукерки і газовану воду. Цікаво, що батьки можуть стежити що саме їсть дитина за допомогою системи Wilma. Всі діти харчуються безкоштовно.

Велика Британія

У деяких школах Великої Британії їжу готують прямо в школах, в деякі користуються послугами централізовано затвердженого приватного підрядника.

Меню в школах різноманітне: курячі нагетси, салат, певні фрукти (частіше, яблука), тощо. Також є вегетаріанське: горох, печена картопля або кольорова капуста з сиром, тістечко із заварним кремом тощо.

Держава фінансує заходи щодо забезпечення якості шкільного харчування і частково субсидує шкільні обіди. Безкоштовні обіди мають діти малозабезпечених сімей.

Україна

Шкільне харчування в Україні збалансоване та різноманітне. Наразі, через карантинні обмеження, для початкових класів у деяких містах сніданки фасують порційно в разову упаковку використовуючи одноразовий посуд. Наприклад: сандвіч - булочка, курка, листок салату і помідор, картопля запечена, фрукти або млинці і йогурт. А в інших сніданок дітям дають, наприклад, тефтелі, макарони, салат зі свіжої капусти, чай та апельсини чи сирники з чаєм. Обідають діти гарячим харчуванням: перше, друге та компот.

У більшості шкіл діти початкових класів снідають безкоштовно, а обіди за рахунок бюджету лише для пільгових категорій, решта ж школярів купують обіди за кошти батьків.

Наразі в школах не дозволяється мультипрофільне харчування за типом «шведського столу» і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.

Водночас дозволяється приносити з дому їжу в ланч-боксі та воду.