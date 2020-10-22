Які вітаміни потрібні організму для покращення імунітету і в яких продуктах вони є. Інфографіка

В осінньо-зимовий період ми стаємо дуже вразливі до різних хвороб через ослаблений імунітет. У цей період, щоб зміцнити свій імунітет, нашому організму потрібно більше вітамінів.

Укрінформ вирішив нагадати, які вітаміни потрібні нашому організму для покращення імунітету і в яких продуктах вони є.

Вітаміни С і Е

Ці вітаміни працюють в організмі як антиоксиданти, борються з інфекціями

Вітамін С містять: грейпфрут, ківі, гранат, виноград, буряк, брюссельська капуста, червоний перець, імбир, квашена капуста, солоні помідори, журавлина, брусниця.

Вітамін Е міститься в: авокадо, брокколі, насінні соняшника, мигдалі, фундуку, арахісі, олії.

Вітамін С відіграє важливу роль у контролі інфекцій та є потужним антиоксидантом: нейтралізує вільні радикали і бере участь у виробленні колагену, необхідного для здоров'я кісток, зубів і кровоносних судин. Цей вітамін міститься в багатьох продуктах, не лише в екзотичних фруктах і свіжих овочах, але і в соліннях і навіть прянощах, тому збагатити ним зимовий раціон особливих труднощів не складе.

Схожими з вітаміном С, з його функціями, є вітамін Е, який також є антиоксидантом і запобігає руйнуванню клітин під впливом вільних радикалів. Його рекомендують як для підвищення імунітету, так і для уповільнення розвитку хронічних захворювань. Оскільки вітамін Е є жиророзтворюючим, то він міститься переважно в оліях і горіхах - їх можна вживати незалежно від сезону.

Вітамін D

Цей вітамін сприяє засвоєнню кальцію організмом і, відповідно, зміцненню кісткової системи.

Вітамін D містить: шпинат, білокачанна капуста, лосось, тунець, молоко, сир, яловича печінка, яєчні жовтки.

Природний шлях насичення вітаміном D - це сонячне світло. В організмі кожного з нас є клітини-рецептори, які під дією ультрафіолету виробляють цей вітамін і запасають його. Восени і взимку сонця мало і тому виникає нестача вітаміну D, бо майже весь час ми проводимо в приміщеннях.

Вітамін А

Дозволяє лейкоцитам ефективніше боротись з інфекціями.

Вітамін А міститься у моркві, солодкій картоплі, шпинаті, броколі, капусті Кале, гарбузах та інших овочах, які мають темні зелені листочки.

Це натуральний антиоксидант, який допомагає боротись з раковими клітинами, стимулює вироблення білих кров'яних тілець та антитіл, які захищають тіло від інфекцій.

Вітаміни групи В

Це цілий комплекс вітамінів, які перетворюють їжу в енергію, посилюють захисні функції організму і сприяють зміцненню імунітету.

Для підтримки імунітету важливими є вітамін В6, В1 і В2.

Вітамін B6 бере участь у процесах метаболізму, збереженні функцій мозку і печінки. Він міститься в хурмі, винограді, бананах, фенхелі, м'ясі курки та індички, сирі, цільнозернових злаках.

Вітаміни В1 і В2 містяться у: яйцях, молоці, гов’яжій печінці, горосі, квасолі, дріжджах, ростках пшениці, сирі, соєвому маслі, свинині, імбирі, гранаті.

Вітамін В2 відіграє важливу роль в енергетичному обміні: перетворює вуглеводи і жири в енергію і покращує стан шкіри.

Вітамін F

Вітамін F має антиалергічну дію. Він бере участь в синтезі жирів (особливо насичених), а також в метаболізмі холестерину. Міститься в риб’ячому жирі, оливковому маслі, сухофруктах.

Вітамін Н

Вітамін Н називають ще мікровітаміном, адже він необхідний організму в малих кількостях. Він відноситься до водорозчинних, має відносну стійкість до впливу високих температур і кисню. Руйнується при тривалому кип'ятінні і під впливом світла. Міститься в грибах, шоколаді, молоці, горіхах, яєчному жовтку.

Вітамін К

Вітамін К є жиророзчинним вітаміном, який бере участь в процесі згортання крові. Крім того, він впливає на засвоюваність кальцію, тому необхідний для здоров'я кісток. Міститься в морській капусті, зеленому чаї, шпинаті, ріпчастій цибулі, чечевиці.

Крім того, щоб захисні сили організму працювали на повну потужність, ваш раціон має бути збалансованим.

По-перше, ніколи не пропускайте основних прийомів їжі: сніданок, обід і вечеря мають бути завжди, а перекуси на ходу мусять відійти в минуле.

По-друге, не відмовляйтесь від сезонних і місцевих продуктів.

По-третє, сміливо скорочуйте вживання цукру, солі, алкоголю та споживайте лише необхідну кількість калорій.