Служба зовнішньої розвідки запустила рекрутинговий відеоролик

Це ролик про хлопців, які роблять дуже не прості і дуже важливі справи для України

Режисер та продюсер Євген Соболєв, який зняв ролик для Служби, написав на Фейсбук:

"Класно знімати щось, оперуючи величезними бюджетамі. Але... Тут ви не побачите професійних акторів. Тут немає цього величезного бюджету, половину якого все одно б розпиляли на тендерах. Тут я все робив своїми силами і з величезною любов'ю... Любов'ю до своєї справи. Любов'ю до своєї батьківщини. Любов'ю до людей, які повністю віддають себе заради майбутнього нашої країни. Це ролик про хлопців, які роблять дуже не прості і дуже важливі справи для України".

Також Євген Соболєв подякував співаку та композитору Дмитру Монатику: «Дякую, що без коливань і без копійки грошей дав свій трек».