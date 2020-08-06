Старовинні сонячні годинники України. Інфографіка

Старовинні сонячні годинники України. Інфографіка

Укрінформ

Люди навчилися визначати час доби по руху сонця по небосхилу дуже давно. Так з’явилися перші сонячні годинники. Найдавнішим був годинник, відомий ще в античні часи у Середземномор’ї і на Далекому Сході. Години на ньому показувала тінь, що падала від  нерухомого стрижня-гномона на циферблаті. 

В Україні сонячні годинники ще збереглися на стінах старовинних храмів. Їх там розміщували зокрема для того, щоб визначити час богослужінь. 

Пропонуємо вам декілька історій про старовинні сонячні годинники.

Сонячний годинник Спасо-Преображенського собору у Чернігові

Спасо-Преображенський собор - один з найдавніших давньоруських храмів в Україні, розташований в історичному середовищі Чернігова. Його побудували приблизно у 1031-1036 рр.

Величний храм з кутовою вежею та іншими прибудовами споруджували візантійські зодчі з Константинополя в техніці «змішаного» мурування, фрагменти якого розчищені на фасаді собору для огляду. 

Вважається, що в муруванні Спаського собору на круглій вежі був втілений сонячний годинник за яким священнослужителі визначали час початку служби. Роль циферблата тут виконували ніші в стіні.

Як дістатися: м. Чернігів, вул. Преображенська, 1а

Сонячний годинник у Підгорецькому монастирі на Львівщині

Неподалік від Підгорецького замку розташований Благовіщенський монастир чину Святого Василія Великого. Монастир побудовано у 1706-1750 роках, на місці давньоруського монастиря, зруйнованого в 1241 році татаро-монголами.

Вертикальний сонячний годинник знаходиться на південній стіні Онуфріївської церкви. На годиннику є позначки римськими цифрами від 6-ї ранку до 4-х дня за 12-годинною шкалою, виконані прорізами в штукатурці стіни. Гномон виготовлений з металу, довжина стріли – близько 60 см. 

Як дістатися: Львівська область, Золочівській район (колишній Бродівській, згідно пост. ВРУ № 807-ІХ від 17.07.2020), с. Підгірці. 

Сонячний годинник у Свято-Троїцькому монастирі на Хмельниччині

Монастир датується ХVI століттям. Відомо, що кам’яний храм був зведений на місці дерев’яної церкви, закладеної тут ще у ХІV столітті. А взагалі монастир свого часу мав статус лаври та брав свій початок з підземної церкви, яка з’явилися тут ще раніше – у ІХ столітті. Сьогодні на території монастиря діючими є дві церкви - святої Трійці та підземна.

У 1774 році на південній стіні Троїцької церкви встановили вертикальний сонячний годинник. Циферблат вирізьбили на кам'яній плиті. Він має овальну форму з цифрами 5 - 12 - 7 і V - XII – VII. В центрі розміщено алегоричне зображення сонця у вигляді людського обличчя. Плиту до стіни церкви прикріплено під спеціально зробленим карнизом із ліпним дашком. Стрижень-гномон не зберігся.

Як дістатися: Хмельницька область, Хмельницький район (колишній Городоцький район, згідно пост. ВРУ № 807-ІХ від 17.07.2020), смт Сатанів.

Сонячний годинник на костелі Воздвиження Чесного Хреста у Береговому на Закарпатті

Римо-католицький костел Воздвиження Чесного Хреста (12- 19 ст.) вважається однією з найстаріших кам'яних будівель Закарпаття.

Сонячний годинник вертикального типу розташований на південній стіні костелу. Виконаний ліпниною у вигляді дуги з позначками часу і стрічкою, що перетинає дугу. Годинні поділки і позначки римськими цифрами від VI до V за 12-годинною шкалою. Гномон металевий, довжина стріли - близько 1 м. 

Як дістатися: Закарпатська область, м. Берегове, площа Ракоці 3. 

Сонячний годинник на костелі Воздвиження Всечесного Хреста у Чернівцях

Сонячний годинник вертикального типу встановлений на стіні римо-католицького костелу Воздвиження Всечесного Хреста. Костел побудований у 1787- 1814 рр. Годинник було встановлено на південно-західній стіні костелу у 1818 році і кілька разів його змінювали на новіший.

Сонячний годинник виконаний на шести аркушах заліза, що склепані між собою, виглядає як усічений сектор кола і має розмітку: годинні і півгодинні поділи та позначення годин арабськими цифрами від 8 години ранку до 5 години вечора. Розмітка і цифри нанесені чорною фарбою. Гномон – полярний, на дугоподібній підставці, виготовлений із металу. Довжина стріли – близько 80 см. 

Як дістатися: м. Чернівці, вул. Бетховена 4/5.

Сонячний годинник на стіні Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді

Греко-католицький Хресто-Воздвиженський кафедральний собор розташований у центрі Ужгорода. 

У внутрішньому дворі на південній стіні будівлі на рівні другого поверху знаходиться старовинний вертикальний сонячний годинник. 

Коли в 2010-х роках майстри взялися до реставрації собору, то на одній з фасадних стін помітили гномон. Він свідчив про те, що колись тут був і діяв сонячний годинник. Намалювали його ще у 18 ст., але згодом пам’ятку втратили – сонячний годинник зафарбували у радянські часи. У 2013 році зображення знову відновили. Над реставрацією працювали художники, астрономи та географи. Аби годинник показував точний час, коли на нього падає сонце – проводили спеціальні розрахунки, і тепер з 5 години ранку до 16 дня він точно вказує годину. Довкола «циферблату» напис «Час розкидати каміння, і час збирати каміння». 

Як дістатися: Закарпатська область, м. Ужгород, площа А. Бачинського, 1. 

Сонячний годинник на вулиці Вірменській у Львові на стіні будинку “Пір року"

У Львові на вулиці Вірменській, 23 на будівлі, яку називають Будинок “Пір року" на фасаді знаходиться сонячний годинник. У центральній ніші – скульптурне зображення бога часу Хроноса. Хронос долонею підтримує півкулю, яка, власне і є сонячним годинником – проведена через центр вертикальна смуга з написом «Linea loci» визначає полуденну лінію, а стрижень в центрі відкидає тінь, тим самим, визначаючи час.

Будинок збудований у другій половині 18 ст., перебудований у 19 ст. Скульптурний декор фасаду будинку виконаний скульптором Гавриїлом Красуцьким. Рельєф алегорично зображує чотири пори року з цитатами Вергілія. 

Як дістатися: м. Львів, вул. Вірменська, 23.

Сонячний годинник у Львові на хостелі «Вілла Юлієтка»

Сонячний вертикальний годинник знаходиться на стіні старої будівлі нині відомої, як хостел «Вілла Юлієтка». Сам будинок споруджено у 1891-1893 рр. за проєктом архітектора Юліана Захаревича. 

Годинник є різьбленням на стіні фронтону у вигляді двох півкіл різного радіусу, зі вписаними в них римськими цифрами від V ранку до VII вечора. Між цифрами

є півгодинні поділки. Гномон – металевий прут, довжина стріли – близько 60 см.    

Як дістатися: м. Львів, вулиця Метрологічна, 14а.

Сонячний годинник П'єра Брульйона у Києві

Сонячний годинник Києво-Могилянської академії – унікальна пам’ятка науки і архітектури кінця 18 століття. Розташований посередині внутрішнього подвір’я колишнього Братського Богоявленського монастиря між братськими келіями і трапезною. 

Збудований за проєктом викладача математики Києво-Могилянської академії француза Брульйона як наочне приладдя для студентів. У 1871 році реставрований професором академії Скворцовим. Пошкоджений під час Другої Світової війни. У 1950-х рр. відремонтований, у 1970 році реставрований. Належить до сонячних годинників вертикального типу. Цегляний, у вигляді колони доричного ордера, на невеликому квадратному п’єдесталі. Її увінчує баня, яка завершується шпилем з флюгером. Посередині колони – вертикальні металеві циферблати з розграфленням, оцифруванням і вертикальними фігурними пластинками-гномонами. На кожному циферблаті напис: “Годинник східний”, “Годинник західний”, “Годинник полудневий”, “Годинник північний”. На південному циферблаті вказано дату 1823, яка є, ймовірно, роком виготовлення циферблату.

Як дістатися: м. Київ, вулиця Григорія Сковороди, 2.

Сонячний годинник на ротонді фонтану «Самсон» у Києві

Годинник вертикального типу встановлений на ротонді фонтану «Самсон», що на Контрактовій площі у Києві.

На вертикальних гранях, орієнтованих точно за сторонами світу, розміщені чотири намальованих циферблати зі спеціальною розміткою і пластинками-гномонами. Розмітка циферблатів зроблена таким чином, що годинник показує справжній місцевий сонячний час. Різниця з часом другого годинного поясу («київським зимовим») – 3 хвилини. Сонячний годинник показує час за тим самим принципом, що і годинник Братського монастиря.

Побудований в кінці 18 століття за розрахунками викладача математики Брульйона. Оригінал годинника не зберігся. Відновлено годинник в 1982 році.

Як дістатися: м. Київ, Контрактова площа, 1.

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