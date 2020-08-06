Старовинні сонячні годинники України. Інфографіка

Люди навчилися визначати час доби по руху сонця по небосхилу дуже давно. Так з’явилися перші сонячні годинники. Найдавнішим був годинник, відомий ще в античні часи у Середземномор’ї і на Далекому Сході. Години на ньому показувала тінь, що падала від нерухомого стрижня-гномона на циферблаті.

В Україні сонячні годинники ще збереглися на стінах старовинних храмів. Їх там розміщували зокрема для того, щоб визначити час богослужінь.

Пропонуємо вам декілька історій про старовинні сонячні годинники.

Сонячний годинник Спасо-Преображенського собору у Чернігові

Спасо-Преображенський собор - один з найдавніших давньоруських храмів в Україні, розташований в історичному середовищі Чернігова. Його побудували приблизно у 1031-1036 рр.

Величний храм з кутовою вежею та іншими прибудовами споруджували візантійські зодчі з Константинополя в техніці «змішаного» мурування, фрагменти якого розчищені на фасаді собору для огляду.

Вважається, що в муруванні Спаського собору на круглій вежі був втілений сонячний годинник за яким священнослужителі визначали час початку служби. Роль циферблата тут виконували ніші в стіні.

Як дістатися: м. Чернігів, вул. Преображенська, 1а

Сонячний годинник у Підгорецькому монастирі на Львівщині

Неподалік від Підгорецького замку розташований Благовіщенський монастир чину Святого Василія Великого. Монастир побудовано у 1706-1750 роках, на місці давньоруського монастиря, зруйнованого в 1241 році татаро-монголами.

Вертикальний сонячний годинник знаходиться на південній стіні Онуфріївської церкви. На годиннику є позначки римськими цифрами від 6-ї ранку до 4-х дня за 12-годинною шкалою, виконані прорізами в штукатурці стіни. Гномон виготовлений з металу, довжина стріли – близько 60 см.

Як дістатися: Львівська область, Золочівській район (колишній Бродівській, згідно пост. ВРУ № 807-ІХ від 17.07.2020), с. Підгірці.

Сонячний годинник у Свято-Троїцькому монастирі на Хмельниччині

Монастир датується ХVI століттям. Відомо, що кам’яний храм був зведений на місці дерев’яної церкви, закладеної тут ще у ХІV столітті. А взагалі монастир свого часу мав статус лаври та брав свій початок з підземної церкви, яка з’явилися тут ще раніше – у ІХ столітті. Сьогодні на території монастиря діючими є дві церкви - святої Трійці та підземна.

У 1774 році на південній стіні Троїцької церкви встановили вертикальний сонячний годинник. Циферблат вирізьбили на кам'яній плиті. Він має овальну форму з цифрами 5 - 12 - 7 і V - XII – VII. В центрі розміщено алегоричне зображення сонця у вигляді людського обличчя. Плиту до стіни церкви прикріплено під спеціально зробленим карнизом із ліпним дашком. Стрижень-гномон не зберігся.

Як дістатися: Хмельницька область, Хмельницький район (колишній Городоцький район, згідно пост. ВРУ № 807-ІХ від 17.07.2020), смт Сатанів.

Сонячний годинник на костелі Воздвиження Чесного Хреста у Береговому на Закарпатті

Римо-католицький костел Воздвиження Чесного Хреста (12- 19 ст.) вважається однією з найстаріших кам'яних будівель Закарпаття.

Сонячний годинник вертикального типу розташований на південній стіні костелу. Виконаний ліпниною у вигляді дуги з позначками часу і стрічкою, що перетинає дугу. Годинні поділки і позначки римськими цифрами від VI до V за 12-годинною шкалою. Гномон металевий, довжина стріли - близько 1 м.

Як дістатися: Закарпатська область, м. Берегове, площа Ракоці 3.

Сонячний годинник на костелі Воздвиження Всечесного Хреста у Чернівцях

Сонячний годинник вертикального типу встановлений на стіні римо-католицького костелу Воздвиження Всечесного Хреста. Костел побудований у 1787- 1814 рр. Годинник було встановлено на південно-західній стіні костелу у 1818 році і кілька разів його змінювали на новіший.

Сонячний годинник виконаний на шести аркушах заліза, що склепані між собою, виглядає як усічений сектор кола і має розмітку: годинні і півгодинні поділи та позначення годин арабськими цифрами від 8 години ранку до 5 години вечора. Розмітка і цифри нанесені чорною фарбою. Гномон – полярний, на дугоподібній підставці, виготовлений із металу. Довжина стріли – близько 80 см.

Як дістатися: м. Чернівці, вул. Бетховена 4/5.

Сонячний годинник на стіні Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді

Греко-католицький Хресто-Воздвиженський кафедральний собор розташований у центрі Ужгорода.

У внутрішньому дворі на південній стіні будівлі на рівні другого поверху знаходиться старовинний вертикальний сонячний годинник.

Коли в 2010-х роках майстри взялися до реставрації собору, то на одній з фасадних стін помітили гномон. Він свідчив про те, що колись тут був і діяв сонячний годинник. Намалювали його ще у 18 ст., але згодом пам’ятку втратили – сонячний годинник зафарбували у радянські часи. У 2013 році зображення знову відновили. Над реставрацією працювали художники, астрономи та географи. Аби годинник показував точний час, коли на нього падає сонце – проводили спеціальні розрахунки, і тепер з 5 години ранку до 16 дня він точно вказує годину. Довкола «циферблату» напис «Час розкидати каміння, і час збирати каміння».

Як дістатися: Закарпатська область, м. Ужгород, площа А. Бачинського, 1.

Сонячний годинник на вулиці Вірменській у Львові на стіні будинку “Пір року"

У Львові на вулиці Вірменській, 23 на будівлі, яку називають Будинок “Пір року" на фасаді знаходиться сонячний годинник. У центральній ніші – скульптурне зображення бога часу Хроноса. Хронос долонею підтримує півкулю, яка, власне і є сонячним годинником – проведена через центр вертикальна смуга з написом «Linea loci» визначає полуденну лінію, а стрижень в центрі відкидає тінь, тим самим, визначаючи час.

Будинок збудований у другій половині 18 ст., перебудований у 19 ст. Скульптурний декор фасаду будинку виконаний скульптором Гавриїлом Красуцьким. Рельєф алегорично зображує чотири пори року з цитатами Вергілія.

Як дістатися: м. Львів, вул. Вірменська, 23.

Сонячний годинник у Львові на хостелі «Вілла Юлієтка»

Сонячний вертикальний годинник знаходиться на стіні старої будівлі нині відомої, як хостел «Вілла Юлієтка». Сам будинок споруджено у 1891-1893 рр. за проєктом архітектора Юліана Захаревича.

Годинник є різьбленням на стіні фронтону у вигляді двох півкіл різного радіусу, зі вписаними в них римськими цифрами від V ранку до VII вечора. Між цифрами

є півгодинні поділки. Гномон – металевий прут, довжина стріли – близько 60 см.

Як дістатися: м. Львів, вулиця Метрологічна, 14а.

Сонячний годинник П'єра Брульйона у Києві

Сонячний годинник Києво-Могилянської академії – унікальна пам’ятка науки і архітектури кінця 18 століття. Розташований посередині внутрішнього подвір’я колишнього Братського Богоявленського монастиря між братськими келіями і трапезною.

Збудований за проєктом викладача математики Києво-Могилянської академії француза Брульйона як наочне приладдя для студентів. У 1871 році реставрований професором академії Скворцовим. Пошкоджений під час Другої Світової війни. У 1950-х рр. відремонтований, у 1970 році реставрований. Належить до сонячних годинників вертикального типу. Цегляний, у вигляді колони доричного ордера, на невеликому квадратному п’єдесталі. Її увінчує баня, яка завершується шпилем з флюгером. Посередині колони – вертикальні металеві циферблати з розграфленням, оцифруванням і вертикальними фігурними пластинками-гномонами. На кожному циферблаті напис: “Годинник східний”, “Годинник західний”, “Годинник полудневий”, “Годинник північний”. На південному циферблаті вказано дату 1823, яка є, ймовірно, роком виготовлення циферблату.

Як дістатися: м. Київ, вулиця Григорія Сковороди, 2.

Сонячний годинник на ротонді фонтану «Самсон» у Києві

Годинник вертикального типу встановлений на ротонді фонтану «Самсон», що на Контрактовій площі у Києві.

На вертикальних гранях, орієнтованих точно за сторонами світу, розміщені чотири намальованих циферблати зі спеціальною розміткою і пластинками-гномонами. Розмітка циферблатів зроблена таким чином, що годинник показує справжній місцевий сонячний час. Різниця з часом другого годинного поясу («київським зимовим») – 3 хвилини. Сонячний годинник показує час за тим самим принципом, що і годинник Братського монастиря.

Побудований в кінці 18 століття за розрахунками викладача математики Брульйона. Оригінал годинника не зберігся. Відновлено годинник в 1982 році.

Як дістатися: м. Київ, Контрактова площа, 1.