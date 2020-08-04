Найдивовижніші печери України, які варто побачити. інфографіка

Під час літньої спеки завжди хочеться знайти прохолодне місце де можна відпочити. Проте крім відпочинку хочеться побачити і цікаві місця. В Україні дуже багато туристичних місць, які варто побачити.

Укрінформ пропонує вам добірку найдивовижніших печер України, які варто побачити.

Атлантида

Біля села Завалля Хмельницької області на річці Збруч розташована 3-поверхова печера Атлантида. Її варто відвідати всім цінителям незвичайного та прекрасного, адже печеру вважають другою за красою у Європі.

У печері три сполучених яруси, загальною протяжністю – 2525 м, площею – 4440 кв. м. Вся печера вкрита різнокольоровими кристалами, довжина яких може сягати аж 1,5 метра. Вхід в Атлантиду знаходиться на висоті 7 метрів над землею.

У печері є окремі зали, галереї, гроти, коридори, а ще кажани. Під час відвідування печери треба бути готовим до того, що доведеться багато йти, повзати, дертись і повністю вимазатись у глині. Спеціальне спорядження, комбінезони та ліхтарі можна орендувати в наглядачів.

Екскурсії можливі тільки в супроводі інструкторів за попередньою домовленістю.

Як потрапити: с. Завалля, Хмельницька область

Оптимістична

У Тернопільській області поблизу села Королівка розташована печера Оптимістична. Це одна з найвідоміших печер, яку знають у всьому світі. Печера занесена до книги рекордів Гіннеса як найдовша в Євразії (протяжність 250 кілометрів) та друга за довжиною у світі.

Оптимістична поступається лише печерній системі Флінт-Мамонтова у США.

Прогулюючись по цій печері можна побачити не тільки гіпсову поверхню, а й підземний арт-музей і мінералогічний музей. Крім цього, тут є величезні кристали, химерні геликтиди, їжачки та троянди з кристалічних утворень.

Цікаво, що печера отримала свою назву тому, що шанси її першовідкривачів на успіх колеги-спелеологи оцінювали дуже низько – тому називали їх “оптимістами”.

Відвідати цю унікальну печеру можливо лише зі спеціальним спорядженням та за попередньою домовленістю з досвідченим інструктором-спелеологом, тому що у її довгих “коридорах” можна і заблукати.

Як потрапити: с. Королівка, Тернопільська область

Млинки

Печера розміщена поблизу села Залісся Тернопільської області.

Млинки – це печера для справжніх екстремалів та любителів адреналіну. Пересуватися по печері не легко, адже потрібно протискуватись крізь щілини, повзати на животі, перелазити через кам’яні брили та долати перешкоди.

Млинки – це гіпсова печера загальною довжиною майже 48 кілометрів. У більшості її галерей стіни рясно вкрити гіпсовими кристалами різних розмірів, забарвлених у білий, жовтий, чорний та червоний кольори кристалічним снігом. Печера дуже волога, але має температуру 10-11°С в будь-яку пору року.

Кажуть, що на землях, де розташована печера, колись було Сарматське море і тому печерні лабіринти утворились через тріщин на морському дні. Море висохло, а гіпсове лабіринтове дно залишилось.

Для відвідування необхідно мати спецодяг і спорядження.

Екскурсії тривалістю близько 3 годин організовує Тернопільський турклуб, необхідно домовлятися заздалегідь.

Як потрапити: Чортківський район, Тернопільська область

Кришталева

Печера розташована біля села Кривче Тернопільської області і є однією з найбільш вивчених печер у країні.

Коридори та галереї печери електрифіковані та повністю обладнані для відвідування туристами, а стіни вкриті кристалами темно-коричневого гіпсу, відшліфованими водами древнього Сарматського моря. Кожний зал має неповторний вигляд і унікальну історію. Печера суха, постійна температура повітря становить близько 10 ° С.

Для входу в печеру не потрібно спеціального спорядження, але краще захопити із собою змінне спортивне взуття.

Відкрита для відвідування цілий рік, екскурсія можлива тільки в супроводі гіда.

Як потрапити: с. Кривче, Тернопільська область

Вертеба

Біля села Більче-Золоте Тернопільської області знаходиться гіпсова печера Вертеба - одна з найбільших в Європі..

Довжина підземних ходів становить 7820 м. Печера складається з широких галерей, розділених вузькими перемичками. Тут майже немає кристалів, стіни гладкі й темні, а деякі лабіринти справді унікальні, зокрема в лабіринті Кам’яна Соломка поверхня стелі вкрита сталактитами, що нагадують солому. Середньорічна температура в печері 9-10 градусів.

У Вертебі відкрита печера-музей трипільської культури, де експонується колекція скульптур і кераміки в трипільському стилі.

Печера відкрита для відвідувачів, тут є електрифіковані ходи. Також є маршрут для туристів, які готові до складнощів.

Як потрапити: с. Більче-Золоте, Тернопільська область.

Озерна

Цю печеру вважають наймальовничішою. Крізь вертикальний вхід на дні великої карстової лійки, завглибшки 18 м, відкривається більш, ніж 130–кілометровий лабіринт Блакитних Озер (інша назва печери).

Ця печера єдина на Поділлі має підземні озера. Їхні плеса займають приблизно третину загальної підземної площі. Для проходження більшості озерних печер не потрібне вертикальне (альпіністське) спорядження, але знадобиться спеціальне спорядження, щоб подолати водні перепони.

Озерну відкрили місцеві жителі в 40-х роках, але і досі вона досліджується вченими. У печері було виявлено ікли, хребці та кінцівки тварин, яким, ймовірно 25-100 тисяч років.

До речі, періодично Озерна затоплюється. Вона належить до числа найбільших печер у всьому світі.

Як потрапити: с. Стрілківці, Борщівський р-н., Тернопільська обл.

Печера Попелюшка

Печера з казковою назвою розташувалась у Чернівецькій області і частково знаходиться на території Молдови. Вхід в печеру знаходиться у селі Подвірне Новоселицького району.

"Попелюшка" простягається на 90 км і посідає 8-ме місце в рейтингу найбільших печер світу. Підземне диво розширяється на три рівні, мандрівники можуть побачити величезні галереї, підземні озера та дивовижні фігури з кристалів. Заради туристів печеру прикрасили фігурами з глини - зокрема, тут можна побачити фігурку самої Попелюшки.

Відкрили це місце у 1977 році. Спочатку спелеологи не наважувалися досліджувати печеру, бо вхід у неї був дуже брудним. Звідси і назва. Але потім печеру затопило водою і перед дослідниками відкрились величезні підземні галереї. Тут знайшлися дивовижних розмірів та краси зали, незвичайний склад повітря та мінерали, походження яких швидше асоціюється з океанськими западинами.

Як потрапити: с. Подвірне, Чернівецька область

Скитська

Печера знаходиться у Чернівецькій області на околиці села Звенячин і більшості відома під назвою "Гострі Говди".

Довжина її ходів перевищує 3,5 кілометри, вони здебільшого нагадують тріщини. Їх висота коливається від 3 до 5 метрів, а ширина – всього 1–2 метри.

Серед спелеотуристів різноманітні ходи печери вже отримали оригінальні назви: тут є закручений лаз «Спіраль», найважче місце іменується «Духовка», популярні ходи «Кончіта», «Горло» та безліч інших. Головна визначна пам’ятка Скитської печери – гіпсові кристали, різноманітні за формою та відтінками. Але пробираючись лабіринтами печери більшість гостей прагнуть на власні очі побачити Кришталеву залу - найкрасивіше місце печери.

Як потрапити: Заставнівський район, Чернівецька область.