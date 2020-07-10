Водоспади України, які варто відвідати. Інфографіка

Красу українських водоспадів неможливо описати та передати словами, їх треба побачити на власні очі, відчути прохолоду та шум води. Так треба подолати високі гори, пройти не один кілометр, долати висоту, але чарівність лісів та аромат полегшують маршрут та додають сил йти до водоспаду.

Укрінформ пропонує добірку водоспадів, де можна скупатися та помилуватися красою.

Прутський (Говерлянський) водоспад

В Івано-Франківській області між горами Говерлою і Брескул, на краю льодовикового кару, в якому бере початок Прут, розташований дивовижний Прутський водоспад висотою 80 м. Він складається із шести каскадів, найвищий з яких 12 м.

Водоспад живиться з річки Прут та бере свій початок на схилах найвищої вершини України – Говерли. Тому і отримав назву – Говерлянський.

Водоспад є дуже популярним туристичним місцем, тому що неподалік від нього знаходиться початок маршруту на вершину Говерли.

Добратися до водоспаду можна автобусом чи приміським потягом із Івано-Франківська до населеного пункту Ворохта, а з Ворохти до Заросляка або скористатися послугами приватних перевізників чи сісти на попутний туристичний автобус.

Труфанець

На Закарпатті, у пригирловій частині річки Труфанця (права притока Чорної Тиси, басейн Дунаю), розташований один із найкрасивіших водограїв - водоспад Труфанець, висотою 36 м. Водоспад входить до складу Карпатського біосферного заповідника.

Водоспад починає свій шлях біля підніжжя гори Близниця, що знаходиться в Свидовецькому гірському масиві. Він має кілька каскадів, тому вода, коли стікає, спінюється та своїм кольором нагадує молоко. Біля підніжжя водоспаду є оглядовий місток з альтанкою, з якого відкривається незвичайний вид на водні потоки.

Водоспад має свою легенду. Кілька сотень тому на цьому місці була велика гора, біля якої відбувалися битви. Одного разу скеля розкололася і звідти потекла чиста вода. Також на цьому місці дівчата чекали своїх коханих, які мали повернутися після бою. Тож є повір’я: якщо самотня людина намочить обличчя і руки тутешньою водою, то упродовж року знайде собі пару. А якщо це зробить вже одружена пара, то їх союз буде міцним.

Добратися до водоспаду можна на авто, рухаючись трасою Н-09, яка сполучає Львів та Мукачеве. Водоспад розташований між селами Кваси та Ясіня, за 2 кілометри від повороту на Драгобрат. Також можна на автобусі їхати без пересадок з Яремчого, Рахова, Івано-Франківська, Львова.

Воєводин

У Закарпатській області, на південних схилах гірського масиву Полонина Рівна на потоці Воєводин (притока річки Шипіт) у межах Тур'є-Полянського загальнозоологічного заказника розташований водоспад Воєводин, висотою 24 м.

Вода у водоспаді проклала свій шлях крізь кам'яні брили і протікає стрімко, падаючи вниз крізь вузьку ущелину, яка утворилася, як припускають вчені, внаслідок землетрусу. Назва водоспаду походить від рева води, який створюється при падінні з такої висоти та чути на далекій відстані. Колись водоспад мав два рукави, правий і лівий, однак наразі вода тече тільки правим руслом, а ліве завалене гірськими породами.

Для любителів риболовлі, поряд є ферма, де вирощують форель.

Добратися до водоспаду можна з с. Тур'я Поляна, де в самому центрі потрібно звернути в напрямку водоспаду по асфальтованій дорозі, яка доведе до форельника (рибне господарство), а потім рухатися потрібно вздовж потоку аж до садиби «Шипіт». Звернути направо, дійти до місця, де водоспад впадає в Шипіт, і пройти ще останніх 4 км.

Манявський водоспад

В Івано-Франківській області, у гірській ущелині між обривистих скель на р. Манявки розташований найкрасивіший водоспад – Манявський, вода якого падає кількома каскадами з висоти майже 20 м.

У самого підніжжя водоспаду є невелике озеро з чистою гірською водою, в якому можна купатися. За легендою, вода має чудодійну омолоджуючу силу. Колись на цьому місці знаходився храм язичницьких богів, які були покровителями молодості.

Навколо водоспаду можна насолодитись неймовірною красою природи, густим мохом і папороттю, а на краях ущелини неподалік від водоспаду зростають віковічні ялини, які надають повітрю особливої свіжості та краси.

Неподалік знаходиться православний старовинний монастир – Скит Манявський, заснований монахом Йовом Княгиницьким у 1606 році.

Для туристів центр рафтингу організовує регулярні тури по каньйону, а також спуски по водоспаду на мотузці.

Добратися до водоспаду можна з районного центру Богородчани, від якого до села Манява приблизно 27 км, а потім потрібно пройтися 40 хвилин пішки.

Джуринський водоспад

На Тернопільщині, в урочищі Червоне, поруч з мальовничими руїнами Червоноградського замку, розташований найбільший рівнинний водоспад – Джуринський, він же Червоногородський водоспад, висотою 16 м.

Скидає він свої води трьома каскадами, потужність яких залежить від повноводдя річки Джурин. Біля підніжжя водоспаду ідеальне місце для плавання, але слід бути уважним, тому що на дні є багато гострого каміння. Також можно сховатись за потік води та насолодитися красою та шумом водоспаду. Якщо вірити місцевим, то вода має цілющі властивості. Люди приїжджають сюди звідусіль для оздоровлення.

Водоспад має свої легенди та загадки. Одні кажуть, що цю красу створили будівничі Червоногородського замку-палацу, інші – що це справа рук турків, які аби осушити річку, що заважала їм наступом взяти фортецю, змінили русло, підірвавши скелю, тому й утворився водоспад. А дехто каже, що все ж таки Джуринський водоспад – витвір самої природи.

Добратися до водоспаду можна з Тернополя. Треба з обласного центру сісти на автобус до Заліщик та Городенка, а вже звідти власне до водоспаду. Вся дорога займе близько трьох годин.

Женецький водоспад

В Івано-Франківській області на потоці Женець, який є лівою притокою річки Прут, розташований Женецький водоспад (в народі прозвали водоспад Гук, тому що шумний та гучний). Висота його 15 м.

Вода у водоспаді така холодна, що незважаючи на 30 градусну жару стояти біля неї холодно. Однак сміливі наважуються скупатися бо вважають її цілющою. Також додає шарму неймовірна краса природи навколо водоспаду.

Добратися до водоспаду можна з с. Татарів чи с. Микуличин, звідки сісти на будь-який із рейсових автобусів та проїхати до повороту на Гук. Далі рухатися за вказівником до контрольно-пропускного пункту (КПП). Потім прямувати дорогою до водоспаду.

Шипіт

У Закарпатській області, на північних схилах гірського масиву Боржавських полонин, біля підніжжя гори Гемба, що у селі Пилипець розташований найкрасивіший водоспад Шипіт, висотою майже 14 м.

Свій шлях водоспад починає з підземного джерела на горі Великий Верх звідки спускається униз мальовничою ущелиною невеликий потічок Плошанка. Свіжі та прохолодні струмені падають численними каскадами розбиваючись об каміння, утворюючи краплинки, які переливаються дивовижними барвами у променях сонця.

Неподалік від водоспаду проходить щорічний фестиваль, на який приїжджають хіпі та представники різних субкультур. Свято проходить на Івана Купала з місцевими традиціями.

Для відвідувачів біля водоспаду працює двомісний крісельний підйомник, який дасть можливість насолодитися красою та краєвидами. А на горі Гемба прогулятися на назбирати ягід.

Добратися до водоспаду можна із села Пилипець та сіл Верхній або Нижній Студений. Від залізничної станції «Воловець» до водоспаду близько 10 км, а від села Пилипець - 6 км. До Пилипця їдуть маршрутки.

Бухтівецький водоспад

В Івано-Франківській області на річці Бухтівець (ліва притока Бистриці Надвірнянської), біля села Букове, розташований красивий водоспад Карпат – Бухтівецький, висотою майже 8 м. Водоспад є гідрологічним пам'ятником природи місцевого значення.

Водоспад падає вниз розсікаючи надвоє скелю вузьким каньйоном, що дуже красиво і незвично. Також поряд є ще один десятиметровий Крапельний водоспад. Тож є можливість одразу насолодитися красою обох водоспадів та неймовірною природою, яка навкруги.

Добратися до водоспаду можна, як автомобілем, так і велосипедом, а можна й пішки, рухаючись дорогою від с. Пасічна до с. Букове. Дорога до нього є досить складною. Відстань від траси до водоспаду трохи більше 6 км.

Водоспад Кам’янка

На Львівщині, між селами Дубина і Кам'янка, розташований найкрасивіший водоспад Кам’янка, який знаходиться на території Національного природного парку Сколівські Бескиди. Висота майже 7 м.

Водоспад розділений наполовину гігантською кам’яною брилою, а навколо нього величезні валуни, що впали з гори.

Місцеві кажуть, що якщо дівчина зранку скупається у водоспаді, то протягом року вдало вийде заміж.

Неподалік водоспаду є сірководневе джерело знаменитої мінеральної води з цілющими властивостями «Нафтуся». Вона має дуже сильний нафтовий смак та запах, але спробувати її варто.

Також по маршруту на шляху до водоспаду розташоване озеро під назвою Мертве Озеро (Журавлине), яке дуже багате на сірководень, тому в ньому немає живності.

Добратися до водоспаду можна на маршрутному таксі їдучи трасою Київ-Чоп та вийти на зупинці с. Дубина. Навпроти зупинки буде капличка та хрест, біля яких є знак, який вказує дорогу до водоспаду. Автомобілем треба їхати також трасою Київ-Чоп до зупинки с. Дубина, потім переїжджаєте залізничний переїзд, а далі вже дорога веде до водоспаду.

Гуркало

У Львівській області, на річці Велика Річка (притока Стрию), розташований водоспад Гуркало на висоті 590 м над рівнем моря. Водоспад розташований на території Національного природного парку Сколівські Бескиди.

В народі водоспад називають «українська Ніагара». Він ділиться на дві частини: великий водоспад та малий. У підніжжі великого водоспаду утворилося невелике озеро, яке нагадує «чашу» глибиною у два метри, яку місцеві називають «чашею молодості». Вважається, якщо скупатися у ній заряд енергії та бадьорості стане нарівні з молодими та здоровими.

Любителі гірських подорожей можуть піднятися на гору Парашка і відкрити для себе неймовірну красу «Сколівських Бескид».

Добратися до водоспаду можна із села Корчин власним ходом. Йти приблизно 6 км. Також можна перейти на іншу сторону річки Опір до гори Ключ.