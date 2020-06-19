Озера України, які варто відвідати цього літа. Інфографіка

Літо - це чудова нагода відвідати туристичні місця нашої країни з неймовірною красою природи, наприклад, солені озера, які є унікальними та цілющими і насолодитися лісовими та сосновими запахами.

Укрінформ пропонує кращі місця для пляжного відпочинку, які можуть замінити море.

Озеро Біле

На Рівненщині у Володимирецькому районі (басейн річки Стир) розташоване «Біле озеро» площею 453 га.

Озеро є унікальним і цілющим. Воно містить фосфор, сірководень, гліцерин (до 6,37 мг/л), тому вода в ньому здається м’якою на дотик. Також в ньому є джерела глибоководних карстових порід. Вода в озері настільки чиста, що навіть на глибині понад 1.5 метра можна побачити дно.

У місцевих, ходить така легенда, що колись на місці озера було село, в якому була церква, а коли село затопило то на дні залишилась церква з іконами, які дають цілющу силу.

Загалом відпочинок біля озера справжнє задоволення, тут можна насолодитися тишею, назбирати грибів, ягід та лікарських трав. На озері можна покататися на човнику, половити рибу та раків.

Термальні води Закарпаття

На Закарпатті дуже багато термальних джерел, які відомі дуже давно. Їх лікувальні властивості допомагають багатьом людям вилікуватися від різних хвороб.

Найпопулярнішими комплексами вважаються: Берегово, Косино та Велятино.

В Берегово є два комплекси «Жайворонок» і «Закарпаття».

Оздоровчий комплекс «Жайворонок» заснований у 2003 році. На території комплексу знаходиться чотири басейни, які самостійно наповнюються водою зі свердловин глибиною 1200 м.

Також на території комплексу розміщений єдиний в Україні унікальний критий басейн з термальною водою.

Комплекс «Закарпаття» має три басейни. У великому басейні під відкритим небом термальна вода 30 - 45°C. Відкритий він у 1967 році. Вода в ньому добувається із свердловини глибиною 1100 м. і потрапляє в басейн з півторакілометрового гейзера. В ній йодні та бромні солі, а також мінерали хлоридно-натрієвого складу. В басейні температура води навіть зимою не падає нижче 32°С. Також є два басейни – дитячі.

У Берегівському районі, в с. Косонь знаходиться комплекс «Термальні води Косино» - сучасний оздоровчо-рекреаційний комплек з семи різних басейнів з термальною та прісною водою.

У 1988 році були виявлені «Басейни близнюки», термальна вода +36°C до яких подається безпосередньо зі свердловини та не проходить жодної фільтрації. «Смарагдовий басейн» з термальною водою +38°C, «Басейн «H2O» з прісною водою +25°C; велетенський термальний басейн з фонтанами-джакузі +34°C; класичний плавальний басейн з 5-ма доріжками, вода +25°C. Ну і звичайно дитячий басейн з водою +35°C. Також є Ванна Кнайпа «17 кроків здоров’я» в якій базуються на перемінній дії термальна вода +38°C та прісна вода +10°C, що активізує кровообіг, допомагає зміцнити стінки судин, стимулює захисні імунні функції організму.

У Хустському районі в с. Велятино знаходиться комплекс «Теплі води», який був збудований у 1990 році. На території комплексу розташовані два басейни з термальною водою і два басейни з прісною водою. Також є кілька бочок з лікувальною водою, яка містить багато йоду. Її мінералізація в 33 рази вище за мінералізацію морської води, тому вона славиться своїми лікувальними властивостями.

Голубі озера

На Чернігівщині у Ріпкинському районі під селом Олешня знаходяться Голубі (блакитні) озера, які виникли у 70-80-х роках минулого сторіччя.

Насправді блакитним є найбільше озеро – Велике, яке має площу 25 га і глибину до 18 м. Через те, що дно вкрите покладами кварцового піску, вода озера насиченого блакитного кольору. Крім того вода кришталево чиста і прозора. Вважається, що вона має цілющі властивості для людей з проблемами опорно-рухового апарату та шкіри.

Соснові ліси та їх аромати доповнюють красу озера під час відпочинку. Також в лісі можна назбирати грибів та ягід.

Озеро Нобель

На Рівненщині у Зарічненському районі поблизу сіл Нобель, Дідівка та Котира розташоване озеро Нобель. Довжина озера 3,2 км, ширина - до 2,5 км та глибина понад 10 м.

Водойма вважається перлиною Полісся, тому що крім своїх пейзажів, багатства природи, поліського колориту та спокою, місце славиться піщаними берегами й дуже чистою, м’якою водою.

Для любителів рибалки, тут є великий вибір різної риби: щука, лящ, карась, окунь та ін.

Озеро має три відокремлені острови й оточене лісами в яких багато ягід та грибів.

Озеро Кунікунда, Солотвино

На Закарпатті у Тячівському районі на західній околиці Солотвина знаходиться озеро Кунікунда, яке з'явилося у 1902 році на місці шахти Кунікунда. За своїми цілющими властивостями озеро є аналогом Мертвого моря у Ізраїлі.

Вода в озері багата іонами брому, цезію, фтору і рубідію. Вона дуже солона і корисна, під час купання тримає людину на воді. Температура води не опускається протягом року нижче 17° С, а влітку тримається на рівні 25-27°С.

Берег і дно озера вкриті лікувальними грязями чорного кольору, які як і вода мають цілющі властивості при важких хворобах шкіри, серцево-судинної системи та ін. Тому відпочивальникам радять не тільки купатися, але і приймати грязі.

Біля озера розташована велика кількість баз відпочинку, готелів та санаторіїв де можна відпочити та полікуватися.

Єлізаветівський котлован

На Дніпропетровщині під містом Кам’янське розташований Єлізаветівський котлован - голубе озеро, яке утворилося штучно на початку 70-х років минулого століття.

Під час забудови житлових масивів брали велику кількість піску, тому утворилася велика виїмка, яка в якийсь момент почала заповнюватися водою. В результаті котлован кар’єру заповнився водою площею біля 200 тис. кв. м. і глибиною, що сягає 20 м., а місцями - 40 м.

Вода в озері прозора та чиста. Дно піщане, тому вода набуває бірюзового відтінку. Береги озера обступає сосновий ліс, де можна назбирати грибів та ягід.

Для відпочиваючих є велика кількість баз відпочинку та котеджів. Також є можливість взяти на прокат велосипеди та насолодитися красою природи.

«Салтівське море»

На Харківщині розташоване «Салтівське море» (Печенізьке водосховище) побудоване в 1930 роки на річці Сіверський Донець для постачання Харкова прісною водою. Площа - понад 86 кв. км.

Наразі це прекрасне місце для відпочинку, гарні піщані пляжі славляться на всю область. Також тут вистачить місця для рибалок, яхтсменів і любителів активного туризму.

Для відпочиваючих на березі знаходяться десятки баз відпочинку, профілакторіїв, сімейних пансіонатів, дитячих оздоровчих таборів, спортивних клубів.

Шацькі озера

У Волинській області у Шацькому районі знаходиться група озер під назвою «Шацькі озера». У 1983 році створено Шацький національний природний парк, площею понад 32 га для охорони рідкісних природних комплексів у районі Шацьких озер.

Найбільше озеро – Світязь. Його максимальна глибина – 58,4 м, а площа – 2622 га. Другим за величиною є озеро Пулемецьке, далі ідуть озеро Луки, Люцимер, Острів'янське, Пісочне.

Піщані пляжі та чиста вода робить озера популярними серед любителів пляжного відпочинку. Також можна відпочити у лісі, назбиравши ягоди та гриби. Побачити водоплавних та болотних птахів, хижих птахів. Також для любителів риболовлі озера багаті на різних риб.

Кар’єр Губник

На Вінниччині у Гайсинському районі в с. Губник знаходиться затоплений гранітний кар'єр. Вода в ньому така чиста та прозора, що навіть на глибині 20 м. можна побачити яскраву красу. Це місце дуже гарне для дайвінгу.

Також воно гарне для відпочинку де можна розбити намети, порибалити, поплавати і стрибати з тарзанки.

Поряд з кар’єром можливо відпочити в садибі.

Базальтове озеро

На Рівненщині у Костопільському районі в с. Базальтове знаходиться одне з наймальовничіших озер - Базальтове озеро або Янова долина.

Село Бальзатове славиться своїми багатими покладами базальту й активним його видобуванням.

Глибина затопленого кар'єру становить близько 9 м. (за іншими даними – до 15 м.). Вода кришталево чиста і прозора з смарагдовим відтінком завдяки великій концентрації мінералів. Тому це популярне місце серед драйверів. Також на дні озера можна побачити величні стовпи з базальту.

Посеред кар'єра є маленький острівець, який називають «Островом кохання».