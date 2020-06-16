Київський міський центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Інфографіка

У київському міському центрі гендерної рівності, запобігання та протидії насильству надаються наступні послуги:

- психологічне консультування (консультації очні, а також онлайн);

- юридичне консультування (первинне очне консультування та направлення на вторинну правову допомогу);

- соціальний супровід;

- у разі необхідності постраждала особа від домашнього та гендерно зумовленого насильства може бути поселена до Притулку (термін перебування до 90 днів).

- здійснюється робота із психологом, юристами, проводиться соціальна адаптація, допомога у працевлаштуванні;

- у разі гострої необхідності постраждала особа може бути поселена до кімнат кризового реагування (термін перебування до 10 діб. Робота із кризових психологом, юристами, здійснюється соціальний супровід);

- цілодобове психологічне консультування (зокрема екстрене кризове) у режимі Служби “Телефону довіри” (1500 - зі стаціонарного та 044 272 1500 - з мобільного телефону).

Також Центр займається просвітницькою та навчальною діяльністю; співпрацює з органами державної влади, громадськими організаціями, правоохоронними органами, закладами освіти та іншими установами.

На сьогодні Центр працює над питанням розширення надання соціальних послуг для киян з метою забезпечення гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства, протидії та запобіганню будь-яких проявів насильства, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед до постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них грунтуються.